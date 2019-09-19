Роскачество составило рейтинг клубничных йогуртов

Новости

Президент Эстонии заявила об усталости Европы от Украины 09:27
Следственный комитет анонсировал запуск специального проекта "По следу" 09:27
На Тихоокеанском флоте сформированы экипажи для новых кораблей 09:21
Астраханский губернатор сменил треть руководителей администрации 09:18
Видео: неосторожный водитель перевернул автокран 09:12
Дания приостановила добычу газа на крупнейшем в стране месторождении Тайра 09:11
Бизнесмена убили в Нижнем Новгороде 09:10
Суд прекратил дело о лишении родительских прав матери девочки из Ингушетии 09:00
На Сахалине задержали браконьеров с тонной лосося 08:53
В Раде призвали пойти на компромисс для решения конфликта в Донбассе 08:51
Дебют Панарина в "Рейнджерс": гол и травма 08:25
В России существенно вырос спрос на противоугонные системы 08:25
Минздрав назвал безопасную ежедневную норму алкоголя 07:57
Россия будет развивать спутниковый интернет совместно с Китаем 07:55
К делу об избиении инвалида в колледже подключилось СУ СК Приморья 07:48
В Александровске-Сахалинском компенсируют ущерб погорельцам 07:41
ВЦИОМ: Почти у каждого пятого россиянина больше одной машины 07:35
Четверг в Москве будет сырым и холодным 07:30
Нурмагомедов и Бекхэм сфотографировались на матче "ПСЖ" - "Реал" 07:19
Россия и Китай вместе запустят спутники для раздачи интернета 07:13
В семьях 18 процентов россиян больше одного автомобиля 07:09
Названа причина проблем с кишечником, не связанная с едой и привычками 07:06
Александр Осипов вступил в должность губернатора Забайкалья 06:57
Ученые объяснили, почему нельзя принимать важные решения натощак 06:42
В Афганистане семь человек погибли в результате взрыва 06:41
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Можно ли требовать доплаты с граждан при расселении
Можно ли требовать доплаты с граждан при расселении
Зачем нужен обязательный ЕГЭ по иностранному языку
Зачем нужен обязательный ЕГЭ по иностранному языку
Какие гаджеты удобны пожилым
Какие гаджеты удобны пожилым
19.09.2019 08:00
Рубрика: Экономика

Роскачество составило рейтинг клубничных йогуртов

Текст: Марина Гусенко
Роскачество исследовало клубничные йогурты 26 самых популярных брендов российского, белорусского и швейцарского производства.
Фото: Istock Фото: Istock
Фото: Istock

Каждый образец протестировали по 62 параметрам.

Стоили "подопытные" йогурты на момент закупки от 11,5 рубля до 76,3 рубля за 100 граммов. Сразу отметим - государственный Знак качества заслужили йогурты четырех отечественных торговых марок.

Фото: Istock
Роскачество рассказало, как правильно прочитать маркировку товара

В йогуртах одного бренда эксперты нашли бактерии кишечной палочки, которые могли там появиться из-за нестерильных условий их производства. В продукции еще четырех брендов обнаружились "лишние" дрожжи. А вот сальмонеллы, золотистого стафилококка, плесени, радионуклидов, тяжелые металлов, пестицидов, ГМО в йогуртах не было. Как не было зафиксировано и превышений по антибиотикам. Но зато в одном из йогуртов специалисты нашли дезинфицирующее средство - хлоргексидин.

Что касается полезности йогуртов, то эксперты замерили количество молочнокислых бактерий в середине срока годности продукта и по его истечению. В итоге выяснилось, что все йогурты полезны в течение всего срока годности, за исключением продукции от двух производителей, в которых был дефицит полезных бактерий.

Также было оценено количество кальция (в кисломолочных продуктах его должно быть не меньше 60 миллиграммов на 100 граммов). Оказалось, что в йогуртах его от 75 до 83 мг на 100 граммов. А это суточная норма для человека, и это больше, чем в сметане.

Витамины B1, B2 и B6 в йогуртах есть, но в очень малых количествах. Например, чтобы "закрыть" потребность организма в витамине B2, понадобиться съесть примерно 18 стограммовых йогуртов, а в B1 - все 75.

С рейтингом йогуртов можно ознакомиться на сайте Роскачества.

Экономика Товары и цены Госфонды и контрольные органы Роскачество
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Россия будет развивать спутниковый интернет совместно с Китаем
Президент Эстонии заявила об усталости Европы от Украины
Пентагон: НАТО теряет военное превосходство над Россией
В Раде призвали пойти на компромисс для решения конфликта в Донбассе
В США объяснили провал ЗРК Patriot при атаке на саудовские НПЗ