Роскачество составило рейтинг клубничных йогуртов

Роскачество исследовало клубничные йогурты 26 самых популярных брендов российского, белорусского и швейцарского производства.

Каждый образец протестировали по 62 параметрам.

Стоили "подопытные" йогурты на момент закупки от 11,5 рубля до 76,3 рубля за 100 граммов. Сразу отметим - государственный Знак качества заслужили йогурты четырех отечественных торговых марок.

В йогуртах одного бренда эксперты нашли бактерии кишечной палочки, которые могли там появиться из-за нестерильных условий их производства. В продукции еще четырех брендов обнаружились "лишние" дрожжи. А вот сальмонеллы, золотистого стафилококка, плесени, радионуклидов, тяжелые металлов, пестицидов, ГМО в йогуртах не было. Как не было зафиксировано и превышений по антибиотикам. Но зато в одном из йогуртов специалисты нашли дезинфицирующее средство - хлоргексидин.

Что касается полезности йогуртов, то эксперты замерили количество молочнокислых бактерий в середине срока годности продукта и по его истечению. В итоге выяснилось, что все йогурты полезны в течение всего срока годности, за исключением продукции от двух производителей, в которых был дефицит полезных бактерий.

Также было оценено количество кальция (в кисломолочных продуктах его должно быть не меньше 60 миллиграммов на 100 граммов). Оказалось, что в йогуртах его от 75 до 83 мг на 100 граммов. А это суточная норма для человека, и это больше, чем в сметане.

Витамины B1, B2 и B6 в йогуртах есть, но в очень малых количествах. Например, чтобы "закрыть" потребность организма в витамине B2, понадобиться съесть примерно 18 стограммовых йогуртов, а в B1 - все 75.

С рейтингом йогуртов можно ознакомиться на сайте Роскачества.