Россия будет развивать спутниковый интернет совместно с Китаем

Россия обсуждает с Китаем проект запуска низкоорбитальной группировки спутников для предоставления высокоскоростного интернет-доступа. Об этом рассказал вице-премьер Максим Акимов.

Речь идет о сотрудничестве АО "Спутниковая система "Гонец" и Китайской корпорации аэрокосмической науки и промышленности, пишут "Ведомости" со ссылкой на двух топ-менеджеров предприятий космической отрасли.

Издание указывает, что в 2017 году "Гонец" вошел в проект международной телекоммуникационной системы OneWeb. Предприятие должно было получить эксклюзивное право на предоставление услуг беспроводного интернета в России.

При этом против развертывания на территории России наземных станций для работы OneWeb выступила ФСБ. В спецслужбе указывали, что OneWeb может нести "угрозу национальной безопасности", поскольку нет гарантий того, что она не имеет "разведывательного характера".