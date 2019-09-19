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19.09.2019 07:55
Рубрика: В мире

Россия будет развивать спутниковый интернет совместно с Китаем

Текст: Роман Маркелов

Россия обсуждает с Китаем проект запуска низкоорбитальной группировки спутников для предоставления высокоскоростного интернет-доступа. Об этом рассказал вице-премьер Максим Акимов.

Фото: EPA
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Речь идет о сотрудничестве АО "Спутниковая система "Гонец" и Китайской корпорации аэрокосмической науки и промышленности, пишут "Ведомости" со ссылкой на двух топ-менеджеров предприятий космической отрасли.

Издание указывает, что в 2017 году "Гонец" вошел в проект международной телекоммуникационной системы OneWeb. Предприятие должно было получить эксклюзивное право на предоставление услуг беспроводного интернета в России.

При этом против развертывания на территории России наземных станций для работы OneWeb выступила ФСБ. В спецслужбе указывали, что OneWeb может нести "угрозу национальной безопасности", поскольку нет гарантий того, что она не имеет "разведывательного характера".

В мире Восточная Азия Китай Экономика Отрасли Связь Общество Космос Правительство Вице-премьеры Правительство ФСБ
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