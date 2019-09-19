Россия и Китай вместе запустят спутники для раздачи интернета

Россия и Китай начали подготовку к созданию низкоорбитальной спутниковой группировки по раздаче высокоскоростного интернета. Об этом стало известно после встречи в Санкт-Петербурге глав правительств двух стран - Дмитрия Медведева и Ли Кэцяна. "Интересный проект у нас намечается. Мы приступили к его проработке", - заявил вице-премьер Максим Акимов.

Еще в июле прошлого года китайская делегация на переговорах в Москве предложила "Роскосмосу" обсудить возможность создания совместной спутниковой группировки предоставления широкополосного доступа в интернет. России было предложено полноценное партнерство в проекте с принятием на себя половины затрат и создания 50 процентов группировки, напоминает РИА Новости.

Новая система станет аналогом американской StarLink и британской OneWeb, чьи первые космические аппараты были выведены на орбиту в марте и мае. Отметим, что против развертывания на территории РФ наземных станций, необходимых для работы OneWeb, ранее выступила ФСБ. В ведомстве считают, что OneWeb может нести "угрозу национальной безопасности".