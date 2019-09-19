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19.09.2019 19:00
Рубрика: Спорт

Шансы остаются

Российские баскетболисты поборются за место на Олимпиаде
Текст: Иван Ильин
Российская газета - Федеральный выпуск № 211(7969)
Международная федерация баскетбола объявила список из 24 команд, которые смогут поспорить за четыре оставшиеся путевки на мужской олимпийский турнир.

По итогам чемпионата мира в Китае путевки в Токио-2020 получили Испания, Аргентина, Франция, Австралия, Иран, Нигерия и США. Еще одно место забронировано за хозяевами турнира. В числе претендентов на оставшиеся четыре олимпийские лицензии значатся Россия, Литва, Сербия, Бразилия, Словения, Греция, Хорватия, Польша, Чехия, Германия, Италия, Турция, Тунис, Сенегал, Ангола, Китай, Южная Корея, Новая Зеландия, Канада, Доминиканская Республика, Мексика, Уругвай, Венесуэла и Пуэрто-Рико.

Теперь ФИБА определит хозяев квалификационных турниров, которых будет четыре. В каждом примут участие по шесть сборных, которые разыграют по одной путевке.

Исполком ОКР принял приглашение на Олимпиаду-2020 в Токио
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