Российские картины покоряют Viva Film Festival в Сараево

В столице Боснии и Герцеговины (БиГ) - Сараево - состоялось торжественное открытие V кинофестиваля Viva Film Festival, в рамках которого призы разыгрываются в трех тематических категориях: фильмы о туризме, на религиозную тематику и об окружающей среде. В борьбу за награды активно включились и российские картины, в частности, режиссера Натальи Кадыровой "Курс на лед", а также фильм "Фабрика туризма" российского телеканала "Продвижение".

Посол РФ в Боснии и Герцеговине Петр Иванцов поздравил всех любителей кинематографа с открытием уже пятого по счету международного фестиваля документального и короткометражного кино Viva Film Festival.

"Важно, что темы экологии, религии, туризма и молодежного кино поднимаются режиссерами из многих стран мира, включая российских авторов, а картины увидят не только в Сараево, но еще в 17 городах Боснии и Герцеговины, - подчеркнул в интервью "Российской газете" высокопоставленный дипломат. - Отрадно, что открывает работу Фестиваля работа российского режиссера Натальи Кадыровой "Going with the floe" ("Курс на лед") об уникальной дрейфующей станции в Арктике. Она располагается на очень высоких широтах. На ней спрогнозировали образование трещин на льдинах. А главное - проверили в действии новую платформу. Экспериментальная научная обсерватория "судно - лед" - так называется эта платформа, созданная с целью продолжить изучение Арктики в условиях ускоренного таяния льдов. Вместе с российскими и немецкими учеными-океанографами, метеорологами, сейсмологами и многими другими специалистами в экспедиции приняла участие и съемочная группа RT. Журналисты в течение месяца наблюдали, как подбирается подходящая льдина, развертывается станция и ведутся различные работы, позволившие собрать уникальные научные данные. Визит к полярникам белого медведя добавил юмористическую ноту, хотя, конечно, встретить "такого гостя" очень опасно. На мой взгляд, картина вызовет большой интерес к научным исследованиям в Арктике у широкой публики, поскольку этот регион - один из самых загадочных и трудных для изучения в мире. Помимо собственно кино, представитель и режиссер компании RT Лидия Василевская проведет круглый стол на тему "Современное производство документального кино".

Сама же Наталья Кадырова рассказала, что для того, чтобы зрители увидели этот фильм о необычной полярной станции, откуда этой весной шли самые высокоширотные данные на земле, режиссер провела на этой льдине больше месяца. "Первый раз я выхожу на лед, - поделилась она своими впечатлениями. - Под ногами глубоководный арктический бассейн, Северный Ледовитый океан. Но это я знаю в теории, а глазом вижу некое подобие тундры, но без травинки, без кустика, без кочки. Эта ледяная безмолвная пустыня производит сильное впечатление. В ней абсолютное ощущение безысходности. Нет ни следа живого: ни отпечатков лап белого медведя, ни птичьих коготков. Эта ледяная пустота пугает. Но страх, как всегда, разбивается о действие".

Между тем фильм "Фабрика туризма" российского телеканала "Продвижение" знакомит зрителя со старейшей ткацкой фабрикой ковров в Ереване, городом Дилижан со знаменитым заводом минеральной воды, качество которой хвалил герой Фрунзика Мкртчяна в советском фильме "Мимино", а также открывает тайны создания знаменитого армянского коньяка.

Российский дипломат Лилия Сабирова, принявшая участие в качестве члена жюри в категории "Религия", отметила тот факт, что это позволило ей увидеть много картин, достойных наград. "Я руководствовалась несколькими параметрами: соответствие теме, наличие идеи примирения, уважения к иной вере и т.д., - указала она. - Приняла во внимание и операторскую работу, музыкальное сопровождение, длину фильма. Поражает, как некоторые авторы могут уложить в фильме длиною в 9 минут интересный сюжет и ясную идею. Помимо фильмов, был и анимационный фильм польского автора. Этот фестиваль уже пятый по счету, и в нем традиционно участвуют российские ленты, причём в различных категориях (туризм, экология). Viva Film Festival проходит в Сараево и еще 17 боснийских городах, и я искренне надеюсь, что его география расширится".

Напомним, что Viva Film Festival - международный фестиваль документальных фильмов, который проводится уже 5 лет в Сараево (Босния и Герцеговина), является членом Международной ассоциации кинодокументалистики (International Documentary Association), входит в Топ-100 мировых киноконкурсов. При этом кинопоказы проходят одновременно сразу в 18 городах страны. В этом году на фестиваль было подано 1768 работ из 107 стран мира. Отбор прошли только 94 фильма.