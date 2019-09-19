Руководство АЭС "Фукусима-1" признано невиновным в ядерной катастрофе

Руководство TEPCO, компании-оператора японской АЭС "Фукусима-1", признано невиновным в катастрофе на энергетическом объекте в марте 2011 года. Такой вердикт вынес окружной суд Токио. Напомним, что авария на атомной станции произошла после мощного землетрясения и удара цунами.

Судьи оправдали бывшего председателя TEPCO Цунэхису Кацумату и двух его коллег, которые обвинялись в халатности и бездействии, передает телерадиокомпания NHK. В инстанции посчитали, что топ-менеджеры не могли знать о надвигающейся стихии, в связи с чем не приняли все возможные меры по предотвращению трагедии.