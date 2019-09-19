Сбербанк снизил ставки по вкладам в рублях и долларах

Сбербанк с 19 сентября снизил ставки по рублевым и долларовым вкладам. Основной аргумент - общий тренд на снижение ставок на рынке, сообщили "РГ" в пресс-службе финансовой организации.

Ставки по вкладу "Сохраняй" опустились до 3,1-5 процентов годовых с 3,55-5,05 процента в рублях, в долларах - до 0,01-0,85 процента с 0,01-1,25 процента. Доходность вклада "Пополняй" в рублях снизилась до 3,7-4,6 процента с 4,1-4,7 процента, в американской валюте - до 0,01-0,5 процента с 0,01-0,85 процента. По вкладу "Управляй" - до 3-4,3 процента с 3,45-4,4 процента, в долларах до 0,01-0,3 процента годовых с 0,01-0,7 процента.

Одновременно с 19 сентября Сбербанк ввел промовклад в рублях "Онлайн плюс" с повышенной доходностью. Ставка по промовкладу установлена на уровне 5,25 процента годовых при сроке вклада от 6 до 9 месяцев. При более длительном размещении средств - в диапазоне от 9 до 12 месяцев - она составляет 5,5 процента. Доходность вклада, открытого на один год, достигает 5,75 процента годовых.

Минимальная сумма, которую можно разместить во вклад - 50 тысяч рублей.

Наиболее доходными депозиты были в России в конце 2014 года. Средняя ставка составляла 15,63 процента годовых. На историческом минимуме этот показатель находился в июне 2018 года - 6,05 процента годовых.