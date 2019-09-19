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19.09.2019 18:50
Рубрика: Спорт

Задержатся в Любляне

Сборная России вышла в плей-офф чемпионата Европы и теперь сыграет с Грецией
Текст: Илья Зубко
Российская газета - Федеральный выпуск № 211(7969)
На чемпионате Европы по волейболу среди мужских команд завершился групповой этап. Российская сборная, которая является действующим обладателем титула, уверенно выиграла все пять матчей и заняла первое место. Ее первым соперником по плей-офф станет Греция, которая чудом оказалась в 1/8 финала.
Диагональный Виктор Полетаев (слева) в матче со Словенией принес сборной России 13 очков. Фото: cev.eu Диагональный Виктор Полетаев (слева) в матче со Словенией принес сборной России 13 очков. Фото: cev.eu
Диагональный Виктор Полетаев (слева) в матче со Словенией принес сборной России 13 очков. Фото: cev.eu

В заключительный игровой день нашим волейболистам предстояло, пожалуй, самое сложное испытание в лице хозяев паркета словенцев. Если все предыдущие матчи россиян собирали на трибунах горстки зрителей - разве что встреча с финнами привлекла внимание 3 тысяч человек, - то на этот раз арена "Стожице" в Любляне была забита. Среди более чем 10 700 зрителей на этом матче был замечен, пожалуй, самый известный словенский спортсмен современности - баскетболист Лука Дончич. Этот обаятельный гигант в 2017-м привел свою сборную к сенсационной победе на Евробаскете, а сейчас отдыхает перед очередным сезоном в НБА и решил поддержать коллег-волейболистов.

Фото: fivb.com
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Но среди них равного Дончичу по мастерству не оказалось. Словенцы сопротивлялись отчаянно, не отдав ни одного сета просто так, однако все равно все закончилось уже в трех партиях в пользу сборной России - 3:0 (25:21, 25:21, 25:21). Вся процедура заняла полтора часа. Самыми результативными у россиян стали диагональный Виктор Полетаев и доигровщик Дмитрий Волков, набравшие по 13 очков. Еще 11 баллов у блокирующего Дмитрия Мусэрского.

- Очень трудный матч, где многое зависело от подачи и приема. Я рад, что мы играли стабильно, но это ничего не значит. Мы должны лучше подавать, постоянно сохранять концентрацию и больше ни о чем другом не думать. Нам нужно прибавлять и с каждым днем играть лучше. Впереди легких игр не будет, - заявил после матча главный тренер сборной России Туомас Саммельвуо.

Кстати, для словенцев второе на турнире поражение - ранее они довольно неожиданно уступили Северной Македонии - фатальным не стало. Они заняли второе место в группе и тоже уверенно вышли в плей-офф, где теперь встретятся с Болгарией.

Что же касается дальнейшей турнирной судьбы россиян, то первое место в группе серьезно облегчило им жизнь. Во-первых, с точки зрения логистики. Чемпионат Европы проходит в четырех странах - Словении, Бельгии, Голландии и Франции. Сборная России благодаря удачному выступлению на групповом этапе избавила себя от лишних переездов и практически на весь плей-офф гарантированно останется в Любляне. Только в случае, если наши волейболисты доберутся до финала, им придется лететь в Париж, поскольку медали будут разыграны именно во французской столице. Второй приятный бонус от первого места в группе - соперник по 1/8 финала, который объективно ниже классом. С этим получилась целая история. Волейболисты сборной Греции выиграли на турнире ровно один матч у Румынии, но при этом сохранили шансы на плей-офф. Сутки эллины мучились в ожидании игры Португалия - Румыния, где и решалась судьба четвертого места в группе А. И надо же такому случиться, что этот поединок завершился именно так, как было надо грекам. Румыны выиграли в четырех партиях, и у трех вышеозначенных сборных в итоговой таблице были равные показатели и по набранным очкам, и даже по соотношению партий. Пришлось считать общую разницу мячей, по которой Греция обошла Португалию ровно на один пропущенный: 386-432 против 386-433. То есть судьбу места в плей-офф решил один-единственный розыгрыш - уникальный случай.

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Впрочем, есть подозрения, что радоваться эллинам придется недолго. Матч против России назначен на 21 сентября, и будем надеяться, здесь обойдется без сюрпризов. А в четвертьфинале, который назначен на понедельник, наша команда встретится с победителем матча Словения - Болгария.

Тем временем женская сборная России выиграла 3:2 свой четвертый матч на Кубке мира в Японии. На тай-бреке наши девушки победили Доминиканскую Республику - 3:2 (25:16, 25:23, 23:25, 23:25, 15:5).

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