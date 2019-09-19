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19.09.2019 20:00
Рубрика: Экономика

Третьей будет

В Шереметьево открылась долгожданная взлетно-посадочная полоса
Текст: Ирина Рыбникова
Российская газета - Федеральный выпуск № 211(7969)
В четверг в международном аэропорту Шереметьево торжественно открылась третья взлетно-посадочная полоса. С ее появлением количество взлетно-посадочных операций в этой воздушной гавани вырастет с 65 до 90 в час.

Открывали полосу министр транспорта РФ Евгений Дитрих, руководитель Росавиации Александр Нерадько, губернатор Подмосковья Андрей Воробьев и председатель совета директоров международного аэропорта Шереметьево Александр Пономаренко.

Шереметьево стал первым в России аэропортом с тремя ВПП

Третью ВПП в Шереметьево по праву называют долгожданной. Решение о ее строительстве было принято еще в 2009 году - две имеющихся в транспортном хабе взлетно-посадочные полосы расположены так близко к друг другу, что одновременное их использование на полной загрузке практически невозможно. Два года ушло на разработку проекта, и в 2011 году полоса наконец начала строиться. Финансировалось строительство в рамках целевого проекта "Развитие транспортной системы России на 2010-2020 годы" из федерального бюджета. Изначальный бюджет проекта составлял 22,5 миллиарда рублей, плюс еще порядка 6 миллиардов ушло на выкуп у собственников земельных участков, входящих в зону строительства.

Фото: предоставлено пресс-службой дивизионв "Автобусы" "Группы Газ".
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Казалось бы, что сложного - уложить покрытие на 3,2 километра ровной поверхности, оборудовать ее по периметру сигнальными огнями и нанести разметку? Но сроки завершения строительства все время сдвигались. Сначала на месте третьей ВПП нашли неучтенный газопровод, с которым нужно было что-то решать. Потом разругались между собой подрядчики. Потом из-за протестов местных жителей, которых вовремя не переселили из зоны шумового воздействия новой ВПП обсуждалась невозможность использования полосы в ночное время и вытекающее из этого сокращение магистральных и рулежных дорожек. К чемпионату мира по футболу-2018, состоявшемуся в России, полосу не открыли, хотя обещали. Да и после чемпионата сроки открытия переносились. Стоимость проекта за эти годы выросла более чем в два раза.

Но теперь наконец все спорные вопросы решены. Построили не только ВПП, но и мостовой переход в ее составе - первый в стране мост для самолетов. Качественные характеристики у третьей взлетно-посадочной полосы таковы, что она может принимать все типы российских и зарубежных воздушных судов, включая дальнемагистральные самолеты. А Шереметьево стал первым аэропортом страны с тремя ВПП.

"Третья взлетно-посадочная полоса - сложнейший технический объект, необходимый для расширения пропускной способности Шереметьево. Ее ввод в эксплуатацию создает благоприятные условия для достижения стратегической цели - войти в ТОП-10 крупнейших аэропортов мира с пропускной способностью 100 миллионов пассажиров в год", - отметил Александр Пономаренко.

Первым опробовал новую взлетно-посадочную полосу самолет авиакомпании "Аэрофлот" из Санкт-Петербурга. По традиции первый борт был встречен водной аркой.

Экономика Транспорт Авиатранспорт Компании Авиация Аэропорт Шереметьево
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