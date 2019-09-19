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19.09.2019 19:03
Рубрика: Общество

Школьный "Культурный норматив" получил знаменитых наставников

Текст: Ксения Колесникова

11 пилотных регионов, которые вошли в "Культурный норматив" школьников, получили наставников проекта. Все они - известные люди, которые будут проводить творческие встречи с детьми, устраивать лекции, мастер-классы, выездные мероприятия. Об этом журналистам рассказала замминистра культуры Ольга Ярилова.

Например, над Краснодарским краем возьмет шефство певица Анна Нетребко, над Саратовской областью - актер Евгений Миронов. Над Тульской областью - актер Владимир Машков. При этом в списке наставников оказался и космонавт Александр Самокутяев. Он вызвался пополнять культурный "багаж" школьников Пензенской области.

"Несколько лет назад четыре региона придумали для себя культурный дневник школьника: Пенза, Татарстан, Самара и Тула. В течение года ученики посещали разные мероприятия и записывали свои впечатления в дневнике. Самые активные ребята получали бонусы - приглашения на губернаторские елки, творческие смены в лагеря, абонементы на посещение театров и музеев. И мы решили транслировать этот позитивный опыт на другие субъекты РФ", - рассказала замминистра Ольга Ярилова.

Фото: Егор Алеев/ТАСС
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Рабочая группа специалистов из двух министерств - культуры и просвещения - разработала норматив по разным направлениям. От музыки, кино до литературы и изобразительного искусства. Причем он разбит не только по областям культуры, но и по возрасту детей. Так, в 1-4 классе ребенку предлагается хотя бы один раз в год посетить театр, и один раз - кино, прочитать 5 дополнительных книг, выходящих за рамки школьной программы. Важное условие - участие в проекте абсолютно добровольное и должно быть бесплатным для детей.

Кроме этого, в нормативе предлагаются списки произведений, составленные экспертами. Но это не жесткая рекомендация, а, скорее, предложение обратить внимание на лучшие образцы мирового искусства. Многие спектакли, фильмы, картины и скульптуры можно посмотреть не только вживую, но и в интернете.

"Над списками работали эксперты из разных творческих объединений. Это взгляд профессионалов на то, что может заинтересовать, расширить кругозор школьников. Произведения не обязательные: и дети, и учителя могут выбрать то, что им ближе", - рассуждает Ольга Ярилова.

По ее словам, если опыт пилотных регионов окажется удачным, проект будет расширен на всю страну. Кроме того, обсуждается вопрос, чтобы самые активные школьники-участники проекта получали преференции при поступлении в творческие вузы.

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