В Польше показали одно из четырех загадочных "сокровищ Кармина"

В Польше в Археологическом музее Вроцлава на показ посетителям выставили один из четырех кладов возрастом без малого 3000 лет, который был обнаружен на территории Нижней Силезии, бывшей Германии.

Как сообщает Science in Poland, клад находился в одном из четырех глиняных горшков, которые были закопаны в землю в ряд на расстоянии 200 метров один от другого. Для ученых до сих пор остается загадкой, кто и зачем это сделал.

Установлено, что горшки были закопаны в VIII веке до нашей эры. В них были обнаружены настоящие сокровища того периода времени - сотни орудий труда, украшений и оружия из бронзы.

В частности, в сосудах находились топоры и серпы, браслеты, подвески и кольца, кинжалы и ножи, а также элементы конской сбруи. Анализ показал, что состав этих артефактов был весьма разнообразным - различным было соотношение меди и олова, из которых выплавлялась бронза. Более того, некоторые предметы почти на 100 процентов оказались медными, что удивило ученых.

Примечательно, что три горшка были найдены еще на рубеже XX века, а четвертый археологи нашли лишь два года назад, причем они проводили раскопки целенаправленно. Изделия из него и представлены теперь общественности.

Вместе с изделиями из других трех горшков в научной литературе они упоминаются под названием "сокровища Кармина" (Karmin treasures). Такое же название носит и исследовательский проект.

"Это абсолютно уникальная ситуация, потому что мы редко знаем, где именно следует искать сокровища, спрятанные сотни или тысячи лет назад, - говорит доктор Юстина Барон из Института археологии Вроцлавского университета, руководитель исследовательского проекта Karmin treasures. - Чаще всего их находят случайные люди".

Кстати, по мнению исследователей, изначально количество предметов во всех четырех кладах могло быть больше. Однако найдены они были на возделываемом веками сельскохозяйственном поле. Не исключено, что некоторые предметы были разбросаны по нему в результате деятельности человека.