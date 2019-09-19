В Чертановском районном суде Москвы заканчивается процесс по делу о крупных хищениях в Российской федерации баскетбола. В четверг состоялись прения сторон.

Гособвинитель попросил назначить три с половиной года колонии общего режима бывшему исполнительному директору этой федерации Дмитрию Домани. Следствие считает, что он виновен в хищении около 44 миллионов рублей.

Прокурор, выступая в прениях, объявил, что фигурант уголовного дела обвиняется в трех эпизодах по части 4 статьи 159 УК РФ - в мошенничестве, совершенном группой лиц, с использованием своего служебного положения.

Адвокаты, выступая в прениях, попросили суд производство по делу прекратить и оправдать Домани.

Заключались фиктивные договоры по организации фуршетов, банкетов и других торжеств

По версии следствия, он вместе с экс-президентом РФБ Юлией Аникеевой и главным бухгалтером федерации Михаилом Кочаряном с помощью бухгалтера Елены Силиной с февраля 2014 по август 2015 года заключали с подконтрольными им индивидуальными предпринимателями фиктивные договоры о выполнении работ по организации фуршетов, банкетов и других торжеств. Полученные деньги они обналичивали и делили между собой. Этот факт был доказан в другом судебном процессе - по делу Аникеевой. Чертановский суд Москвы в 2017 году приговорил Аникееву к 4,5 года колонии общего режима. Кочарян умер в 2016 году, производство в отношении него было прекращено. Силина получила 3,5 года колонии. Домани скрылся и был объявлен в розыск. В октябре 2018 года он был экстрадирован из Черногории и арестован.