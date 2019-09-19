Новости

В Москве шесть человек пострадали в ДТП с автобусом 22:04
Площадь пожара в торговом центре Грозного увеличилась вдвое 21:35
Легойда: РПЦ не против крещения младенцев, рожденных благодаря ЭКО 21:30
В Амстердаме застрелили бельгийского футболиста 21:20
Огонь охватил все три этажа торгового центра в Грозном 21:13
В Грозном загорелся крупный торговый центр 21:02
Воронеж и Сербия становятся ближе друг к другу 20:54
Суд арестовал чиновника Минкультуры Мосолова 20:51
Заместителем руководителя Роскомнадзора назначен Адександр Чечин 20:45
РФ и КНР наложили вето на проект западной резолюции по Идлибу 20:37
В Ростове завели административное дело за мат на концерте "Ленинграда" 20:27
Захарова прокомментировала призыв посла Украины в Сербии "развалить" РФ 20:26
Канадский телеканал опубликовал видео с премьером Трюдо в коричневом гриме 20:14
Учредителя Мурманского морского пароходства задержали за хищения 20:06
Автомобили Audi, Volkswagen и Seat попали под отзыв в России 20:03
Бекмамбетов сделал вертикальный сериал для приложения знакомств 19:50
Сбербанк снизил ставки по вкладам в рублях и долларах 19:37
Генпрокуратура попросила изменить приговор для Устинова 19:34
Минфин рассказал о профиците бюджета на ближайшие три года 19:04
Школьный "Культурный норматив" получил знаменитых наставников 19:03
Аксенов оценил шансы мэров Крыма сохранить должности 18:52
Путин наградил десять сенаторов 18:49
В Ленобласти появилась детская команда по следж-хоккею 18:49
МИД РФ назвал прагматичным решение США урезать помощь Афганистану 18:37
Группу Metallica назвали наиболее успешно гастролирующей в мире 18:06
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Можно ли требовать доплаты с граждан при расселении
Можно ли требовать доплаты с граждан при расселении
Какие гаджеты удобны пожилым
Какие гаджеты удобны пожилым
В выходные центр России ждет барическая "бензопила"
В выходные центр России ждет барическая "бензопила"
19.09.2019 22:08
Рубрика: Спорт

Плохо без Знарка

"Спартак" проиграл очередной матч
Текст: Илья Зубко
Магнитогорский "Металлург" одержал в четверг первую победу в регулярном чемпионате КХЛ под руководством Ильи Воробьева. "Сталевары" на своей площадке переиграли московский "Спартак" - 4:3.

"Красно-белые" отправились в выездное турне без своего главного тренера Олега Знарка. Экс-наставник сборной России остался дома восстанавливаться после пневмонии. Бразды правления Олег Валерьевич доверил своему верному ассистенту Харийсу Витолиньшу, но у него получается неважно. "Спартак" начал гостевую серию с поражения от "Барыса" 0:3. Теперь команда не набрала очков в Магнитогорске. К слову, в этом городе спартаковцы не могут победить 27 лет.

Фото: hcbarys.kz
"Барыс" обыграл "Спартак" в вынесенном матче КХЛ в Алма-Ате

У "Магнитки" начало сезона выдалось просто кошмарным. И ко встрече с "красно-белыми" команда, успевшая сменить главного тренера после первых же неудач, подошла в непривычной роли одного из аутсайдеров Восточной конференции. Но на "Спартак" уральцы настроились, и сокрушили оппонента с самого начала. Уже на седьмой минуте гости поменяли вратаря. Пропустивший к тому моменту две шайбы Беспалов уступил место молодому Хомченко. Но и того уральцы распечатали быстро - 3:0 на девятой минуте.

Такой старт мог обернуться для "Спартака" полной катастрофой. А когда в начале третьего периода О"Делл забросил четвертую шайбу, запахло разгромом. К чести гостей, они попытались спастись. Размочив счет в середине встречи, "красно-белые" еще дважды реализовали большинство в третьем периоде. Но вырвать ничью все-таки не смогли - 4:3 в пользу "Металлурга". Для "Спартака" это третье поражение подряд и седьмое в девяти встречах этого регулярного чемпионата.

Тем временем "Автомобилист" из Екатеринбурга продолжил свою беспроигрышную серию. Команда Андрея Мартемьянова дома в овертайме обыграла "Куньлунь" - 5:4. Уральцы со стопроцентным результатом возглавляют общую таблицу КХЛ. "Авангард" в свою очередь на выезде обыграл "Салават Юлаев" 5:2. Остальные матчи дня завершились после подписания номера.

Спорт Хоккей Чемпионат КХЛ (Континентальная лига) Спортивные организации Хоккейные клубы "Спартак" Спортивные организации Хоккейные клубы "Металлург" Магнитогорск
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

РФ и КНР наложили вето на проект западной резолюции по Идлибу
Путин подписал указ про упрощение получения гражданства РФ
Кремль ответил на сообщения о срыве нормандского саммита
В Минобороны объяснили неэффективность систем ПВО США
Медведев назвал размер МРОТ на 2020 год