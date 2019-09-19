Магнитогорский "Металлург" одержал в четверг первую победу в регулярном чемпионате КХЛ под руководством Ильи Воробьева. "Сталевары" на своей площадке переиграли московский "Спартак" - 4:3.

"Красно-белые" отправились в выездное турне без своего главного тренера Олега Знарка. Экс-наставник сборной России остался дома восстанавливаться после пневмонии. Бразды правления Олег Валерьевич доверил своему верному ассистенту Харийсу Витолиньшу, но у него получается неважно. "Спартак" начал гостевую серию с поражения от "Барыса" 0:3. Теперь команда не набрала очков в Магнитогорске. К слову, в этом городе спартаковцы не могут победить 27 лет.

У "Магнитки" начало сезона выдалось просто кошмарным. И ко встрече с "красно-белыми" команда, успевшая сменить главного тренера после первых же неудач, подошла в непривычной роли одного из аутсайдеров Восточной конференции. Но на "Спартак" уральцы настроились, и сокрушили оппонента с самого начала. Уже на седьмой минуте гости поменяли вратаря. Пропустивший к тому моменту две шайбы Беспалов уступил место молодому Хомченко. Но и того уральцы распечатали быстро - 3:0 на девятой минуте.

Такой старт мог обернуться для "Спартака" полной катастрофой. А когда в начале третьего периода О"Делл забросил четвертую шайбу, запахло разгромом. К чести гостей, они попытались спастись. Размочив счет в середине встречи, "красно-белые" еще дважды реализовали большинство в третьем периоде. Но вырвать ничью все-таки не смогли - 4:3 в пользу "Металлурга". Для "Спартака" это третье поражение подряд и седьмое в девяти встречах этого регулярного чемпионата.

Тем временем "Автомобилист" из Екатеринбурга продолжил свою беспроигрышную серию. Команда Андрея Мартемьянова дома в овертайме обыграла "Куньлунь" - 5:4. Уральцы со стопроцентным результатом возглавляют общую таблицу КХЛ. "Авангард" в свою очередь на выезде обыграл "Салават Юлаев" 5:2. Остальные матчи дня завершились после подписания номера.