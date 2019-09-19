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19.09.2019 00:32
Рубрика: Общество

Сразу 13 вузов РФ вошли в список лучших по трудоустройству выпускников

Текст: Мария Агранович
Выбираете вуз? Одним из основных критериев здесь эксперты называют уровень трудоустройства выпускников. Новый выпуск тематического рейтинга британской компании QS - в помощь.

В списке 500 ведущих университетов мира, чьи выпускники наиболее конкурентоспособны на рынке труда. Российскую высшую школу представляют 13 университетов, причем семь из них - участники Проекта 5-100.

Фото: iStock
В новом рейтинге мировых университетов 39 вузов из России

Пятерка российских вузов с самыми востребованными выпускниками выглядит так: МГУ им. Ломоносова, СПбГУ, МГИМО - эти образовательные гиганты входят в топ-200, а МГТУ им. Баумана и Высшая школа экономики - заняли места в топ-250. Кстати, по данным составителей рейтинга, МГИМО - на первом месте по "занятости выпускников" - критерию, который измеряет количество тех, кто работает полный или неполный день в течение первого года по окончании университета. Остальные российские вузы - МФТИ, МИСиС, Томский политех, МИФИ, Новосибирский технический госуниверситет, Новосибирский госуниверситет РУДН и РЭУ им. Плеханова - разместились на местах от 300 до 500.

Отметим, что ведущие позиции в рейтинге, как и год назад, сохранили американские вузы. На первом месте в мире - Массачусетский технологический институт, за ним - Стэнфордский университет и Калифорнийский университет Лос-Анджелеса.

МГУ попал в топ-100 престижного международном рейтинга вузов

Показатели, по которым ранжируются вузы в этом рейтинге, сильно отличаются от других, которые публикует QS. Здесь вы не найдете графы "уровень цитирования" или "число студентов на одного преподавателя".

При составлении рейтинга важны только пять критериев: репутация среди работодателей, успешность выпускников, партнерство с работодателями, взаимодействие работодателей со студентами, а также непосредственное трудоустройство выпускников.

Комментарии

Ксения Марданова, начальник управления развития карьеры и взаимодействия с выпускниками ВШЭ:

- Высокие позиции Вышки в рейтингах обусловлены, в первую очередь, активным подходом в сфере построения карьеры. Сейчас этому уделяется особое внимание. Например, более половины студентов начинают работать уже в конце 2 курса, растет количество предложений о стажировках. Все больше внимания уделяется практическим заданиям и знакомству с реальным рынком труда.

Виталий Баган, проректор по научной работе и программам развития МФТИ:

- Выпускники МФТИ крайне востребованы на рынке труда и все находят работу сразу после окончания университета. Многие еще во время обучения проходят стажировку в ведущих индустриальных российских компаниях и институтах РАН. В этом году, по данным Superjob, выпускники Физтеха стали самыми высокооплачиваемыми специалистами в области IT.

Общество Образование Наука и образование Высшая школа экономики Наука и образование МГИМО Наука и образование МГТУ им. Баумана Наука и образование МГУ им. Ломоносова
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