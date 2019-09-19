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19.09.2019 15:30
Рубрика: Общество

Опровергнута знаменитая теория Стивена Хокинга о черных дырах

Текст: Денис Передельский
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Исследователи из Массачусетского технологического института (США) в новом исследовании доказали, что черные дыры не имеют так называемых "волос", о которых утверждал Стивен Хокинг, а являются простыми и "лысыми".

Как сообщает Live Science, речь идет о теории знаменитого британского физика-теоретика Стивена Хокинга. Он считал, что у черных дыр есть "мягкие волосы" - фотоны с почти нулевой энергией, благодаря которым часть информации просачивается из черных дыр наружу, а не поглощается ими полностью.

Долгое время считалось, что энергия таких частиц света настолько мала, что ее практически невозможно зафиксировать приборами. Однако в 2017 году была зарегистрирована гравитационная волна, которая прокатилась по всей Земле.

Ее зафиксировал лазерный интерферометр гравитационно-волновой обсерватории (LIGO). Эта волна была результатом столкновения двух черных дыр в далеком космосе. Спустя два года ученые заново исследовали ее и пришли к вводу, что черные дыры являются "лысыми".

Фото: iStock
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"Когда физики говорят, что у черных дыр нет "волос", то они имеют в виду, что эти астрофизические объекты очень просты, - говорит ведущий автор исследования Максимилиано Изи, физик из Массачусетского технологического института. - Теоретически черные дыры отличаются друг от друга только тремя факторами: скоростью вращения, массой и электрическим зарядом. Но в реальном мире их отличие сводится, в основном, только к массе и скорости. Физики называют такие "лысые" объекты "керровскими черными дырами".

По его словам, отсутствие "волос" делает черные дыры практически уникальными - этим они отличаются от почти всех других объектов во Вселенной. В качестве примера ученый приводит колокол.

Его звон зависит от ряда факторов, например, от материала, из которого он изготовлен, от его формы и размера. А черные дыры, согласно теории об отсутствии "волос", - это все однородные сингулярности.

"Секрет всего этого заключается в том, что форма волны - паттерн растяжения и сжатия - кодирует информацию об источнике, который и произвел эту гравитационную волну", - говорит Изи.

Простейшая часть изученной формы волны возникла после того, как две черные дыры слились в одну большую черную дыру. Она продолжала "звенеть" некоторое время, посылая избыточную энергию в космос в виде гравитационных волн - это то, что астрофизики называют "процессом отбоя".

Данные гравитационно-волновых наблюдений в результате сошлись с прогнозом о строении черных дыр, который ранее был предложен сторонниками теории "лысых" черных дыр.

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Общество Наука Общество Космос Исследование черных дыр
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