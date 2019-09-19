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19.09.2019 05:48
Рубрика: В мире

Трамп расписался на стене на границе с Мексикой

Президент США Дональд Трамп на южной границе, Калифорния, 18 сентября 2019 г. Фото: AP Photo/Evan Vucci Президент США Дональд Трамп на южной границе, Калифорния, 18 сентября 2019 г. Фото: AP Photo/Evan Vucci
Президент США Дональд Трамп на южной границе, Калифорния, 18 сентября 2019 г. Фото: AP Photo/Evan Vucci

В среду президент США Дональд Трамп побывал на американо-мексиканской границе в штате Калифорния. Во время визита американский лидер оставил автограф на стене.

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Газета The Hill, сообщает, что после пресс-конференции Трамп подошел к стене и расписался на ней маркером. Глава государства посетовал на жару и невозможность прикоснуться к заграждению. "Можно жарить яичницу на этой стене", - цитрует РИА Новости президента.

По итогам визита на южную границу глава Белого дома также опубликовал в Twitter видео, на котором, он пожимает руки сотрудникам пограничной службы и позирует вместе с ними для фотографий.

В мире США Дональд Трамп
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