Трамп расписался на стене на границе с Мексикой

Президент США Дональд Трамп на южной границе, Калифорния, 18 сентября 2019 г. Фото: AP Photo/Evan Vucci
В среду президент США Дональд Трамп побывал на американо-мексиканской границе в штате Калифорния. Во время визита американский лидер оставил автограф на стене.
Газета The Hill, сообщает, что после пресс-конференции Трамп подошел к стене и расписался на ней маркером. Глава государства посетовал на жару и невозможность прикоснуться к заграждению. "Можно жарить яичницу на этой стене", - цитрует РИА Новости президента.
По итогам визита на южную границу глава Белого дома также опубликовал в Twitter видео, на котором, он пожимает руки сотрудникам пограничной службы и позирует вместе с ними для фотографий.
GREAT progress on the Border Wall! pic.twitter.com/TvOYxgsBSv— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 19 сентября 2019 г.