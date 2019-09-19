Учителя пожаловались на учеников и родителей

Безответственность, потребительское отношение, неискренность и неуважение, - вот основные факторы, которые мешают учителям доверять ученикам и их родителям. К такому выводу пришли ученые ФИРО РАНХиГС, которые провели масштабное исследование уровня доверия в школах.

В его основе - опрос 18594 российских учителей из всех федеральных округов страны.

Педагогов спрашивали: что им мешает доверять ученикам, родителям и даже школьной администрации. Многим не мешало ничего. Но были и те (49% всех респондентов), кто обозначил ряд проблем. К примеру, практически половина учителей отметила, что они не могут полностью доверять детям. Среди причин назывались негативные качества учащихся, безответственное отношение к учебе…

В отношениях с родителями тоже оказалось не все гладко.

- Здесь были выделены следующие факторы: неискренность, лживость, желание выгородить своего ребенка, оправдать его. Плюс - неверные с точки зрения учителей воспитательные установки родителей, отсутствие или недостаток общения, разница в ценностях и возрастные различия, - говорят авторы исследования из ФИРО РАНХиГС. - Особое место в ответах учителей занимает "агрессия, неуважение, потребительское отношение к учителям".

Причина - образование родители рассматривают как сферу услуг (так ответили 11% опрошенных).

А вот, что еще любопытно. Ответы учителей показали, что лидер доверия - администрация школы. Педагоги ей доверяют даже больше, чем себе (80% против 78 %). О чем это может говорить? Авторы уверены, что на последний вопрос многие учителя ответили нечестно. Просто потому, что боялись "санкций" со стороны администрации школы.

Топ - 5 факторов, мешающих учителям доверять детям и родителям

Обман и неискренность детей (в том числе, поощряемые или игнорируемые родителями) - 1726 ответов

Родительские агрессия, неуважение, потребительское отношение к школе - 980

Непрозрачность отношений с администрацией - 703

Обман и неискренность родителей - 611

Безответственность, безразличие родителей к школьным делам ребенка - 535.