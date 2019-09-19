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Рубрика: В мире

Ураган "Умберто" оставил без света 25 тысяч жителей Бермудских островов

Спутниковый снимок урагана "Умберто". Фото: REUTERS Спутниковый снимок урагана "Умберто". Фото: REUTERS
Спутниковый снимок урагана "Умберто". Фото: REUTERS

На Бермудских островах около 25 тысяч человек остались в среду без электричества из-за приближающегося урагана "Умберто", сообщила энергетическая компания Belco. Всего же на островах проживают около 65 тысяч человек.

Фото: REUTERS
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По данным американского Национального центра по наблюдению за ураганами, "Умберто" усилился до третьей категории из пяти по шкале Саффира - Симпсона. Стихия находится в 160 километрах к северо-западу от побережья Бермудских островов, пишет ТАСС. Скорость ветра в его пределах достигает 54,1 м/с. Сейчас ураган движется на северо-восток со скоростью 8,6 м/с.

"Умберто" - девятый атлантический шторм в нынешнем сезоне и третий, достигший силы урагана.

В мире Европа Великобритания
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