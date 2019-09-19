Ураган "Умберто" оставил без света 25 тысяч жителей Бермудских островов

На Бермудских островах около 25 тысяч человек остались в среду без электричества из-за приближающегося урагана "Умберто", сообщила энергетическая компания Belco. Всего же на островах проживают около 65 тысяч человек.

По данным американского Национального центра по наблюдению за ураганами, "Умберто" усилился до третьей категории из пяти по шкале Саффира - Симпсона. Стихия находится в 160 километрах к северо-западу от побережья Бермудских островов, пишет ТАСС. Скорость ветра в его пределах достигает 54,1 м/с. Сейчас ураган движется на северо-восток со скоростью 8,6 м/с.

"Умберто" - девятый атлантический шторм в нынешнем сезоне и третий, достигший силы урагана.