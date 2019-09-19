В Амстердаме застрелили бельгийского футболиста

Бывший защитник бельгийского "Антверпена" Келвин Мейнард застрелен неизвестными в столице Нидерландов Амстердаме.

Как сообщает AP, 32-летний футболист находился в своем автомобиле. К нему подъехали два человека на мотоциклах и открыли огонь. Мейнард попытался уехать от нападавших на машине, но врезался в здание пожарной службы. От полученных ранений и травм Келвин Мейнард скончался.

Известно, что Мейнард играл за ряд голладснких клубов, самый известный из которых - "Волендам", за "Ольяненсе" из Португалии, команды из Венгрии и Англии. В "Антверпене" он провел сезон с 2013 по 2014 год.