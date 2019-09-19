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19.09.2019 19:36
Рубрика: В мире

За выхлоп штрафуют по-крупному

Текст: Юрий Когалов
Российская газета - Федеральный выпуск № 211(7969)
В Испании пока не существует принятых на государственном уровне правил пользования электросамокатами. Однако еще в 2016 году Главное управление дорожного движения выпустило инструкцию, согласно которой все "индивидуальные средства передвижения", разрушающие традиционное разделение людей на пешеходов и водителей, разделяются на четыре условные категории. К первой относятся детские электросамокаты и другие устройства с электроприводом, скорость которых не превышает 6 км/ч. Во вторую включены сегвеи, моноколеса и электросамокаты, разгоняющиеся до 25 км/ч. В третью входят различные виды велосипедов, как с электромотором, так и без него. И, наконец, четвертую составляют транспортные средства с максимальной скоростью до 45 км/ч. Для управления последними требуются права категории AM (получить их можно с 15 лет, сдав экзамен на управление мопедом с двигателем до 50 кубических см).

Собственно, "индивидуальными транспортными средствами" являются те, что входят во вторую категорию. Согласно инструкции, пользоваться ими можно на велодорожках и улицах, где скорость движения транспорта ограничена 30 км в час (в Мадриде это около 85 процентов всех улиц). Впрочем, там же говорится, что регулирование данного вопроса ложится на плечи мэров городов и их советников, именно они должны решать, где разрешено ездить на электросамокатах, а где нет. Пока собственные правила разработало руководство только трех самых крупных городов Испании: Мадрида, Барселоны и Валенсии. Во всех трех владельцы электросамокатов должны носить шлемы и всегда уступать дорогу другим участникам движения, в первую очередь пешеходам. В Главном управлении дорожного движения также намерены сделать светоотражающий жилет обязательной частью экипировки.

Фото: Михаил Терещенко / ТАСС
ГИБДД: За полтора года произошло 79 ДТП с участием электросамокатов

В Барселоне с 2017 года разрешено передвигаться на электросамокатах только по велодорожкам или по проезжей части пешеходных улиц (хотя звучит парадоксально, имеется в виду центральная часть, где при необходимости может проехать автомобиль). При этом в Барселоне запрещено парковать такие транспортные средства на тротуаре, чтобы не мешать пешеходам, привязывать их к деревьям, светофорам, скамейкам. Власти города оставили лишь одну возможность для этого - места для мотоциклов и велосипедов.

В Валенсии правила пользования электросамокатами приняли менее года назад. Владельцам устройств весом менее 25 кг и с максимальной скоростью 20 км/ч разрешили пользоваться тротуарами, но не разгоняясь быстрее 10 км/ч. А вот на электросамокатах большего размера по многим тротуарам и в пешеходных зонах уже не проехать. Что касается парковки, то для этого предназначены велосипедные стойки, а если их не обнаружится в пределах 50 метров, то привязать электросамокат можно к предметам уличной мебели (но не к деревьям) на срок до 72 часов.

В Мадриде водителям электросамокатов запрещено слушать музыку в наушниках во время движения, пользоваться устройством в пьяном виде

А в Мадриде водителям электросамокатов запрещено слушать музыку в наушниках во время движения, пользоваться устройством в пьяном виде. Любителей "употреблять за рулем" карают штрафом: 500 евро, если уровень алкоголя в выдыхаемом воздухе превышает 0,26 мг на литр, и 1000 евро, если "выхлоп" свыше 0,50 мг. На сегодня штраф в 1000 евро был выписан лишь дважды. А вот как наказывать виновников смертельных аварий с участием электросамокатов, до сих пор не ясно. Вердикт по первому делу пока не вынесен. ДТП произошло 13 августа 2018 года, когда молодой человек, управлявший электросамокатом, налетел на 90-летнюю женщину, которая от столкновения упала на землю и ударилась головой. Через несколько часов она скончалась в больнице. Полиция завела дело о причинении смерти по неосторожности, поскольку самокат двигался со скоростью менее 10 км в час, а управлявший им молодой человек в момент столкновения говорил по телефону.

В итоге совершенное им преступление было признано прокуратурой относительно легким, в наказание за которое, по Уголовному кодексу, предусмотрен штраф. А все потому, что электросамокаты формально не являются транспортными средствами.

Между тем

А вот в Японии электрические самокаты, сегвеи, гироскутеры или моноколеса пока не завоевали своего места под солнцем. Все они не отнесены к какой-либо из категорий эксплуатируемого на японских улицах транспорта. На территории островного государства, по сути, запрещено свободно передвигаться на электросамокатах и других новомодных девайсах. Так что Японию можно с уверенностью назвать велосипедной страной.

Подготовил Александр Ленин

В мире Европа Испания В мире Восточная Азия Япония А как у них?
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