В ближайшие 20 лет каждый пятый самолет в мире будет китайским

В настоящее время экономика Китая переходит от этапа быстрого роста к этапу развития высокого качества. Постоянно оптимизируется структура экономики, что содействует бурному развитию воздушного транспорта. Учитывая это, ожидается, что в ближайшие 20 лет спрос на новые самолеты в КНР составит 9205 бортов общей стоимостью около 1,4 триллиона долларов. Это составит 20 процентов от общемирового парка.