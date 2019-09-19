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19.09.2019 13:09
Проект: Россия - Китай: события и комментарии

В ближайшие 20 лет каждый пятый самолет в мире будет китайским

18 сентября Китайская корпорация коммерческой авиации (Commercial Aircraft Corporation of China, COMAC) опубликовала прогноз, согласно которому в ближайшие 20 лет авиакомпаниям мира потребуется 45459 новых коммерческих самолетов, сообщает информационная служба мобильного приложения "Россия-Китай: главное".
Фото: Предоставлено Медиакорпорацией Китая Фото: Предоставлено Медиакорпорацией Китая
Фото: Предоставлено Медиакорпорацией Китая

В настоящее время экономика Китая переходит от этапа быстрого роста к этапу развития высокого качества. Постоянно оптимизируется структура экономики, что содействует бурному развитию воздушного транспорта. Учитывая это, ожидается, что в ближайшие 20 лет спрос на новые самолеты в КНР составит 9205 бортов общей стоимостью около 1,4 триллиона долларов. Это составит 20 процентов от общемирового парка.

Компании СМИ Медиакорпорация Китая
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