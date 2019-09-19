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19.09.2019 19:41
Рубрика: В мире

Шлемы прописали в законе

Текст: Иван Карташов (Бразилиа)
Российская газета - Федеральный выпуск № 211(7969)
В последние годы электросамокаты как новый вид городского транспорта получили широкую популярность в Бразилии. Но поскольку с ростом их численности пропорционально выросло и число происшествий с участием скутеров, местные власти серьезно задумались над необходимостью регулировать их использование.

Сам климат в Бразилии способствует росту популярности нового вида городского транспорта. В стране с огромной скоростью растет рынок аренды электросамокатов. На арендованных самокатах теперь можно покататься не только в городах-миллионниках, но и в некоторых бразильских райцентрах.

Достаточно скачать на свой смартфон приложение, зарегистрироваться в нем и положить на свой электронный кошелек денег, для чего даже не обязательно иметь банковскую карту. Пополнить счет можно в некоторых газетных киосках. Местоположение самоката проще всего найти на карте, где отражается и уровень заряда его батареи. Стоимость поездки в пересчете на российскую валюту обойдется в 8 рублей за каждую минуту.

В Екатеринбурге заработал сервис аренды самокатов

Однако рост популярности нового вида транспорта привел к всплеску происшествий с их участием. Точной статистики в масштабах всей страны пока нет, но с начала года в одну только больницу города Белу-Оризонти на востоке Бразилии с травмами, полученными в результате инцидентов с электросамокатами, поступило более 100 человек. А в начале сентября в том же городе произошел первый в стране смертельный случай. 43-летний мужчина умер, ударившись головой о бордюр, после падения с самоката.

Эта новость вновь спровоцировала общественное обсуждение вопроса о регулировании нового вида городского транспорта. Однако, согласно бразильскому законодательству, эта тема находится в ведении местных муниципалитетов.

Широкая популярность, которой стали пользоваться электросамокаты в мире, привела к росту числа происшествий на городских улицах. Фото: Gettyimages

В Сан-Паулу, например, в августе вступил в силу закон, вносящий ряд ограничений на использование электросамокатов. Брать их в аренду теперь разрешено только совершеннолетним. Передвигаться можно со скоростью не быстрее 20 километров в час по велодорожкам и автодорогам со скоростным ограничением до 40 километров в час. На самокате запрещено ездить вдвоем, а также перевозить животных и какие бы то ни было грузы. Кроме того, компании, предоставляющие услугу аренды самокатов, должны будут оборудовать специальные места для их стоянки. Похожие ограничения с июля действуют и в Рио-де-Жанейро.

В обоих городах особняком стоит вопрос об использовании защитных шлемов. Если жителям Рио пока только рекомендуется надевать их во время поездок, то в Сан-Паулу закон изначально обязывал владельцев самокатов снабжать ими своих клиентов. Правда, после того, как законодателям напомнили, что большая часть шлемов может быть украдена в первые же сутки, этот пункт было решено проработать более досконально.

В мире Южная Америка Бразилия А как у них?
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