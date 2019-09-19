В Эстонии растет количество русскоговорящих студентов

Кристина Пилисте, главный специалист государственной инициативы Study in Estonia, координирующей международный маркетинг в сфере высшего образования в Эстонии, подчеркнула, что количество принимаемых студентов из бывших республик Советского Союза, увеличилось осенью 2018 года по сравнению с прежними показателями более чем на треть. "Окончательные цифры относительно начавшегося учебного года еще не известны, но интерес по-прежнему высок", - сказала Пилисте.

По ее словам, большинство студентов, приезжающих в Эстонию из бывших республик СССР - это студенты из России, Украины, Грузии и Латвии.

Вместе с тем, Кристьян Оад, исполнительный директор Эстонского университета прикладных наук по предпринимательству Майнор, единственного учебного заведения в Эстонии, которое предлагает бакалавриат и магистратуру наряду с обучением на эстонском и английском языках также с обучением на русском языке, сообщил, что в прошлом году количество кандидатов из бывших советских республик, желающих учиться в Майнор, увеличилось почти в два раза, и в нынешнем году примерно на столько же. Он связывает этот рост с законом, который вступил в силу в Латвии: "В Латвии вступил в силу закон, согласно которому высшее образование можно предоставлять только на официальных языках Европейского Союза. По сути, это означает запрет на высшее образование на русском языке". Также он добавил, что "отказ Латвии от участия в конкуренции может оказать довольно серьезное влияние на эстонский рынок образования. На русском языке в Латвии учатся примерно 5000 студентов, и часть из них теперь будет получать образование за свои деньги в Эстонии".

Справка "РГ"

В Латвии с января нынешнего года действует закон, согласно которому высшим учебным заведениям не разрешается принимать новых студентов для обучения по русскоязычным программам. Действующие программы с русским языком обучения будут закрыты закрыты к 31 декабря 2022 года.

Согласно статистике Study in Estonia, по состоянию на конец 2018 года большинство студентов из бывших республик СССР учились в Тартуском университете (546), в Таллиннском техническом университете (313), Таллиннском университете (113) и Университете прикладных наук по предпринимательству Майнор (82).

Большинство из них учатся по программам с английским языком обучения, по программам с русским языком обучения учатся примерно десять процентов, и с эстонским языком обучения - восемь процентов этих студентов.