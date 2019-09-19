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В Германии электросамокаты "легализовали" совсем недавно - в июне, а до этого прогрессивный, по современным меркам, вид транспорта находился в стране под запретом. Педантичные немцы расписали строгие правила. Гонять по тротуарам категорически запрещено. Можно перемещаться исключительно по велодорожкам, ну а если таковых нет - то выезжать на проезжую часть. Недавно в министерстве транспорта предложили открыть для электроскутеров выделенные под общественный транспорт полосы: согласно законопроекту, эта привилегия может распространиться также на легковые автомобили, перевозящие не менее трех пассажиров, и на мотоциклы с прицепами. Однако говорить о революции на немецких дорогах пока рано: спорная инициатива на стадии обсуждения.

Предельная скорость для электросамокатов в городской черте - не более 20 километров в час. Законодатели поговаривали и о том, чтобы ввести для "шоферов" специальные права, но до этого пока не дошло. Правда, глава Берлинского союза лиц с ограниченными возможностями Доминик Петер потребовал в обязательном порядке отправлять владельцев электроскутеров на курсы вождения. Из-за того, что они проносятся на большой скорости мимо людей на колясках, те "стали чувствовать себя в городе гораздо менее защищенными". Как следует из сводок ДТП, ограничения для езды на электросамокатах постоянно нарушаются. Особенно немецкие стражи порядка обеспокоены тем, что владельцы скутеров с мотором не считают для себя зазорным употреблять спиртное. На горизонте для них уже маячит "сухой закон" в виде нулевого промилле. В начале августа немецкие СМИ обсуждали казус, когда сразу восемь полицейских в Эрфурте пострадали при попытке остановить пьяного на электросамокате.

Фото: REUTERS
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Не успел этот вид транспорта освоиться на просторах ФРГ, как в стране стали раздаваться призывы к его полному запрету. Портал Spiegel Online цитирует главу Федеральной ассоциации касс медицинского страхования Андреаса Гассена, который убежден в том, что без такого запрета не избежать травм и даже летальных исходов: "Сбылись худшие опасения. Везде, где курсируют эти агрегаты, у нас вырос поток травм - начиная со сложных переломов рук и ног и заканчивая черепно-мозговыми травмами и даже гибелью людей. С медицинской точки зрения разрешать электроскутеры в Германии было безответственным шагом". Впрочем, Гассену оппонирует Зигрфид Броккман из Единой ассоциации страховщиков. Как отмечает эксперт, велосипедисты тоже попадают в аварию, но никому не приходит в голову запрещать велосипеды. Пока же министр экономики Петер Альтмайер заявил о том, что правила использования электросамокатов в ФРГ следует еще больше ужесточить.

В мире Европа Германия А как у них?
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