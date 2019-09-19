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19.09.2019 22:32
Рубрика: Власть

В гостях у соседей

В городах Балтии проходят Дни Москвы
Текст: Сергей Жуков
Российская газета - Столичный выпуск № 211(7969)
В Прибалтике идут Дни Москвы. Первые деловые встречи и "круглые столы" прошли в столице Эстонии - Таллине. В четверг вечером эстафету приняла Рига, а завтра еще присоединится и Даугавпилс.

Официальную программу Дней Москвы в странах Балтии открыла серия встреч в мэрии Таллина. Глава департамента внешнеэкономических и международных связей российской столицы Сергей Черемин сначала пообщался с мэром Михаилом Кылвартом, а затем с его заместителем Вадимом Белобровцевым. Говорили о "реанимации" двусторонних отношений и сотрудничестве в разных сферах городской жизни.

Фото: Сергей Жуков/ РГ
Власти Москвы и Таллина намерены развивать двусторонние отношения

"Мы решили возобновить отношения с Таллином, которые у нас насчитывают многолетнюю историю, не сегодня. Первый визит с предложением активизировать наши связи состоялся в феврале этого года, - пояснил Сергей Черемин, общаясь с журналистами. - Тогда мы обсуждали и с мэром города, и с руководством парламента возможность восстановления активного экономического сотрудничества, взаимодействия в области культуры, спорта, развития транспорта, социальной сферы и городских технологий, особенно цифровизации муниципального управления. Думаю, нашим городам стоит изучать опыт друг друга". По мнению вице-мэра Таллина Вадима Белобровцева, только встречи с глазу на глаз помогут сторонам выстроить конструктивный диалог.

"То, что показывают по телевизору, пишут в газетах, электронных СМИ и соцсетях, иногда нужно делить на два или три, а порой лучше и вовсе игнорировать", - подчеркнул Белобровцев. Соседям, считает он, нужно иметь нормальные добрососедские отношения.

По словам Сергея Черемина, Москве в первую очередь интересен опыт своего соседа в развитии общественного транспорта и информационных технологий. Кроме этого, заинтересованы две столицы и в развитии взаимного туризма.

Москва для эстонцев - частое направление для путешествий

"Мы видим, сколько туристов приезжают к нам из России. Особенно на новогодние и рождественские праздники, - отмечает Вадим Белобровцев. - Жители Эстонии тоже ездят в Россию". В Санкт-Петербург путешествуют чаще, нежели в Москву, говорит он. Сказывается относительно небольшое расстояние до Северной столицы. Тем не менее Москва для эстонцев - интересное и частое направление для путешествий.

Одними переговорами визит в Таллин, естественно, не ограничился. В Центре русской культуры сначала провела увлекательный мастер-класс детская писательница Анна Гончарова, а после на большом экране показали новые серии мультфильма "Простоквашино".

Фото: iStock
В Эстонии растет количество русскоговорящих студентов

В посольстве России представители московской делегации пообщались с русскоязычными, проживающими в Эстонии. Ждали соотечественников и в Александро-Невском соборе, где с концертом выступил хор Валаамского монастыря. Зрителями невольно стали многочисленные туристы - в основном экскурсионные группы, путешествующие по морю на круизных лайнерах. Хор 20 сентября споет в рижском соборе Cвятого Петра. На эту дату в Риге, как и в Даугавпилсе, назначена большая часть мероприятий Дней Москвы. Центральное событие - большой бизнес-форум, который соберет предпринимателей и чиновников из двух столиц.

Своеобразным превью к основному "блюду" накануне стала оперетта в исполнении артистов московского музыкального театра "Геликон-опера". Они выступили на сцене одного из культурных центров Риги.

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