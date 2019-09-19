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19.09.2019 13:30
Рубрика: Власть

В Госдуме оценят риски внедрения маркировки лекарств

Текст: Татьяна Замахина
В нижней палате парламента дан старт широкой дискуссии по проблемам и рискам, связанным с внедрением системы маркировки лекарств. На эту тему будут проведены парламентские слушания, которые состоятся в октябре.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Напомним, что в России внедряется федеральная информационная система мониторинга движения лекарственных препаратов для медицинского применения. Эксперимент по маркировке проводится с 1 февраля 2017 года. В пилотном режиме промаркировано более 25 млн упаковок. Обязательную маркировку власти предполагают начать с января следующего года.

Фото: Денис Абрамов / ТАСС
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Пройдет ли все гладко? Это и ходят проверить в Госдуме. Для подготовки к широкой дискуссии по данным проблемам на Охотном ряду сегодня заседала межфракционная рабочая группа при Госдуме по вопросам лекарственного обеспечения. Депутатов интересует готовность к внедрению системы производителей, возможность выбывания лекарств, а также риски ухода производителей с рынка, рассказал первый замглавы фракции "Единая Россия" Андрей Исаев.

- Отдельно дешевый ценовой сегмент необходимо посмотреть, - отметил парламентарий. - Одним словом, подробно все проанализировать и дальше принимать решение, необходимы ли какие-то корректировки в законодательстве.

Андрей Исаев призвал членов рабочей группы посетить предприятия по маркировке лекарств и лично ознакомиться с этим процессом.

Кроме того, депутаты попросят правительство РФ представить в ходе парламентских слушаний 15 октября предварительные итоги эксперимента.

Руководитель подгруппы по совершенствованию процедуры госрегистрации лекарственных препаратов Александр Петров отметил, что данная тема непосредственно затрагивает интересы каждого гражданина РФ. Он также призвал тщательно проанализировать все этапы внедрения системы, чтобы после начала работы закона в полную силу с 1 января 2020 года не было никаких сбоев в поставке лекарственных препаратов.

Депутат выразил особую обеспокоенность позицией руководства некоторых крупных фармацевтических компаний, которые заявили, что не справятся со своей задачей по своевременной поставке лекарственных препаратов с 1 января на территорию РФ. "Особенно эмоциональные заявляли о том, что им проще не поставлять, чем изменять свое программное обеспечение", - отметил Петров.

Фото: gettyimages
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Также, по его словам, до сих пор нет ответа, в чем причины заявлений о том, что снимается с регистрации более 720 лекарственных препаратов на территории РФ.

Все эти, а также весь комплекс других актуальных вопросов по теме маркировки лекарств депутат предложил обсудить на парламентских слушаниях.

Директор департамента развития фармацевтической и медицинской промышленности Минпромторга РФ Алексей Алехин отметил, что ведомство поддерживает идею проведения слушаний. При этом он заявил, что готовность к внедрению маркировки по российским площадкам составляет более 50%. Почти все производители уже оснащены необходимым оборудованием.

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