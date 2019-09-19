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19.09.2019 19:37
Рубрика: В мире

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Текст: Нива Миракян (Рим)
Российская газета - Федеральный выпуск № 211(7969)
В июле 2019 года на Апеннинах был принят экспериментальный нормативный акт, регулирующий использование электросамокатов, сегвеев, моноколес и ховербордов.

До его появления законодательный статус электротранспорта был довольно двусмысленным - все, что имело 2-3 колеса и развивало скорость выше 6 км/ч, за исключением велосипедов, детского транспорта и транспорта для инвалидов, по умолчанию было принято относить к мопедам или мотоциклам. А это означало, что владельцы этих транспортных средств должны были не только повесить на них номерной знак, но и обязательно приобрести дорогую страховку. В противном случае они могли нарваться на штраф от 1200 до 1500 евро. Благодаря одобренному декрету "микромобильность", разработанному итальянским министерством транспорта и инфраструктуры, больше серых пятен в этом вопросе практически не осталось.

В Южно-Сахалинске приостановили прокат электросамокатов

По новым правилам, использовать скутеры можно на проезжей части, но их скорость не должна превышать 30 км/ч. , а в людных районах и пешеходных зонах - 6 км/ч. Владельцы самокатов также получили возможность передвигаться по специальным велосипедным дорожкам со скоростью от 6 до 20 км/ч. Законом не допускается движение по тротуарам, а также по улицам, оснащенным трамвайными рельсами.

Управлять мини-транспортным средством могут как совершеннолетние, так и несовершеннолетние, имеющие водительское удостоверение категории AM, которое выдается лицам от 14 лет для управления ТС, развивающим скорость, не превышающую 45 км/ч. Но демократичный жест сопровождается введением целого ряда серьезных ограничений. В частности, на вышеуказанных "ускорителях движения" запрещается перевозить людей и грузы, осуществлять любой тип буксировки, а также совершать резкое маневрирование и делать акробатические трюки.

Несмотря на то, что многие итальянцы восприняли правила "на ура", решение о том, воплотят ли их в жизнь, будет возложено целиком и полностью на мэров итальянских городов. Через два года они доложат в министерство транспорта о том, как работает новый закон.

Первой на нововведения отреагировала "северная столица" Италии, Милан. Городские власти, начавшие тестировать закон в июле, подошли к этому весьма серьезно. За первые полтора месяца за нарушение правил езды на электросамокатах были выписаны десятки штрафов в размере 99 евро. Кроме того, мэрия города, во многом себе в ущерб, волевым решением ввела запрет на деятельность компаний, предоставляющих в прокат электросамокаты.

В мире Европа Италия А как у них?
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