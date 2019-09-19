В Китае изобрели способ опознавать людей по венам

В Китае представили технологию AirWave, которая позволяет идентифицировать человека по рисунку вен и микрососудов на руках. Компания Melux, разработавшая новый способ опознания, считает, что он значительно удобнее, чем технология распознавания по лицу, которая сейчас повсеместно внедряется в Китае.

Система AirWave на основе искусственного интеллекта (ИИ) способна считывать миллионы разрозненных характерных признаков со всех сосудов, от главных вен до капилляров. Человеку даже не надо останавливаться, он может продолжать двигаться. Все, что от него требуется - один раз махнуть рукой перед сканером. По словам создателей механизма, наши вены индивидуальны, а для идентификации потребуется порядка 0,3 секунды.

AirWave уже была испытана в нескольких госучреждениях и кафе в провинции Гуандун на юге КНР. Разработчики полагают, что новая система идентификации сможет заменить наличные деньги, банковские карты и QR коды, позволит оплачивать проезд в транспорте и другие услуги.

Технология была представлена на полях Азиатско-Европейского форума инноваций и развития в Шанхае.

Что касается ИИ, то китайский IT-гигант Huawei представил кластер искусственного интеллекта Atlas 900, который, по заверениям производителя, стал самым быстрым тренировочным модулем ИИ в мире. В ближайшие пять лет компания намерена вложить в программу ИИ еще 1,5 миллиарда долларов. Всего же в мире по итогам только второго квартала 2019 года инвестиции в разработки, связанные с искусственным интеллектом, составили 7,4 миллиарда долларов. Согласно анализу, представленному в China AI Development Report 2018, Китай, США и Япония втроем держат 74 процента всех опубликованных патентов в области ИИ, причем Китай лидирует.

Между тем Шанхайская ассоциация информационной безопасности рассказала, что показывать на фотографии растопыренные указательный и средний пальцы (знак V), обращенные подушечками к камере - небезопасно. Оказывается, если рука находится не далее 1,5 метра от объектива, то появляется возможность скопировать дактилоскопические узоры, которые потом могут быть использованы как правоохранителями, так и преступниками. Поскольку в Восточной Азии очень любят показывать "знак V" при фотографировании, то эксперты по безопасности советуют хотя бы разворачивать пальцы ногтями к камере. Правда, такой выход тоже неоднозначен - такая постановка пальцев означает в некоторых культурах посыл в то место, которое китайцы называют "пигу".