В Кремле назвали выборы в Израиле внутренним делом страны

В Кремле следят за выборами в израильский парламент и надеются на продолжение тесного сотрудничества после формирования правительства в этом государстве.

"Безусловно, мы наблюдаем за результатами выборов", - сказал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Это все исключительно внутренние дела государства Израиль", - подчеркнул представитель Кремля.

"Мы надеемся, что кто бы ни сформировал правительство в Израиле, будет продолжать тесные, доверительные, носящие особый характер двусторонние отношения и взаимодействие в самых разных областях между Россией и Израилем", - заключил Песков.

После обработки 90 процентов бюллетеней с минимальным отрывом лидирует оппозиционный блок "Кахоль-Лаван", который возглавляет экс-начальник генштаба армии Бени Ганц (26,5 процента). Партия премьер-министра Биньямина Нетаньяху "Ликуд" пока получила 25,8 процента голосов.