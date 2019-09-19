В международный рейтинг "Три миссии университета" вошли 74 вуза РФ

Президент Российского союза ректоров и ректор МГУ Виктор Садовничий представил новую версию Московского международного рейтинга "Три миссии университета". В него попали 74 российских вуза.

"Фишка" рейтинга - критерии, в которых полностью отсутствуют так называемые "репутационные" опросы. Зато присутствует оценка всех трех ключевых, по мнению авторов рейтинга, миссий университета: образования, науки и взаимодействия с обществом.

- Многие существующие рейтинги, на наш взгляд, достаточно узки и основаны лишь на наукометрии, цитировании и количественных соотношениях, - прокомментировал Виктор Садовничий. - А университет - это сердце страны и будущее общества. Мы постарались сделать данные объективными. В "Трех миссиях" учитывается, например, размер интернет-аудитории сайта вуза, количество победителей международных студенческих олимпиад, один из самых весомых критериев - отношение бюджета вуза к количеству студентов.

В этом году "Три миссии…" охватили более тысячи вузов со всего мира. В перечень попали 1200 университетов из 79 стран. А в прошлом году вузов было всего 333. Кстати, в этом году впервые проводилась международная экспертиза результатов рейтинга с участием авторитетных зарубежных экспертов, каждый из которых лично получил предварительные результаты исследований.

Итак, кто же лучший? В топ-20 рейтинга доминируют американские вузы - их 14. Тройка лидеров - Гарвардский университет, Массачусетский технологический институт и Университет Пенсильвании. Также в двадцатку лучших пробились вузы Великобритании, Японии и Китая.

Лидеры российского образования представлены в топ-100: МГУ им. Ломоносова (22 место), СПбГУ (41 место) и МФТИ (51 место). А если конкретнее? Возьмем вузы по каждой из "миссий". Качество образования - наиболее сильная сторона российских вузов. Поэтому по группе критериев "Образование" сразу шесть отечественных учебных заведений вошли в топ-100: МГУ, СПбГУ, МФТИ, МИФИ, ВШЭ и Новосибирский госуниверситет.

В чем еще выигрывают российские вузы? По словам Виктора Садовничего, сильные стороны нашего высшего образования - успехи молодежи в международных студенческих соревнованиях, кадровый потенциал вузов и то, как вузы проявляют себя на различных платформах по онлайн-образованию.

А вот с научной "миссией" российские вузы справляются не так успешно. В первой сотне, увы, нет ни одного университета из России, во второй сотне по критерию "Наука" - МГУ и МФТИ, они занимают 108-е и 154-е места соответственно. Что еще "проседает"?

- У нас "провал" в финансах - бюджет вузов в других странах больше, мы далеко не в первых рядах по уровню цитирования в авторитетных научных базах данных и просто проигрываем вузам из других стран по критерию "интернет-коммуникации", - заключил Садовничий. - Также далеко не все сайты вузов переведены на основные языки мира (английский не в счет). Это отсекает от них большую часть зарубежной интернет-аудитории. Мы, ректоры, это понимаем и стараемся исправить ситуацию.

Рейтинг 2019 года показал: больше всего лидеров высшего образования расположено в странах Европы - 414 университетов или почти 35 процентов от всех вузов в списке. Второе "месторождение" топовых вузов - Азия: 29 процентов рейтинга. Северная Америка лишь третья. На долю России приходится шесть процентов лучших университетов мира, и это больше, чем, например, в целом по Латинской Америке, Австралии и Океании. Что же касается конкретных стран, то пятерка лидеров выглядит так: США (212 университетов), Китай (111), Великобритания (94), Россия (74), Япония (65).

Комментарии

Ярослав Кузьминов, ректор Высшей школы экономики:

- Рейтинги университетов, в первую очередь, интересны абитуриентам и их родителям. Учитывая, что с каждым годом все большее количество людей идет учиться, значение рейтингов возрастает. За последние 15 лет в мире стало вдвое больше студентов, и, по прогнозам, к 2030 году их количество вырастет, как минимум, еще в два раза. В такой ситуации крайне важно оценивать разные аспекты деятельности университетов. Рейтинг "Три миссии университета" дополняет линейку известных мировых рейтингов оценкой актуального тренда на повышение социальной роли университетов.

Михаил Стриханов, ректор МИФИ:

- Идея Московского международного рейтинга заключается в том, что университеты должны гармонично развиваться, не забывая ни про одну из трех миссий - образование, науку и служение обществу. Результаты свидетельствуют: МИФИ и ряд других отечественных университетов успешно справляются с этой задачей. Мы улучшили в 2019 году свои позиции в "Трех миссиях…", заняв 147 место в мире, и сохранили пятое место среди российских университетов, несмотря на рост конкуренции.

Кстати

Виктор Садовничий предложил использовать рейтинг "Три миссии университета" при оценке деятельности вузов.

- Мы готовы предложить министерству науки и высшего образования учитывать данные нашего рейтинга при формировании контрольных цифр приема, оценке качества работы ректора и университета за год, а также как один из показателей при процедуре аккредитации, - сказал ректор МГУ.

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