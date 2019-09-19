В Минобороны объяснили неэффективность систем ПВО США

Разрекламированные американцами ЗРК Patriot и Aegis не соответствуют заявленным характеристикам, поэтому они не смогли отразить атаку беспилотников в Саудовской Аравии. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на источник в Минобороны РФ.

По его словам, у американских систем ПВО низкая эффективность борьбы с малоразмерными воздушными целями и крылатыми ракетами и "они попросту не готовы к отражению массированного применения противником средств воздушного нападения в реальной боевой обстановке".

На северной границе Саудовской Аравии находятся 88 пусковых установок комплексов Patriot, из них - 36 имеют модификацию PAC-2 и еще 52 - новейшие PAC-3. В Персидском заливе у берегов Саудовской Аравии, добавил источник, находятся три эсминца ВМС США, оснащенные системой ПРО Aegis и имеющие на вооружении 100 ракет модификации SM-2.

14 сентября объекты нефтяной компании Saudi Aramco на территории Саудовской Аравии атаковали дроны и крылатые ракеты. Вашингтон обвинил в произошедшем Иран. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что эти обвинения не подкреплены фактами и нагнетают напряженность в регионе.