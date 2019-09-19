Новости

Путин повысил зарплаты дипломатам и чиновникам 17:36
Северный флот опробовал боевую стрельбу в Баренцевом море 17:35
В Челябинске объяснили ужин из соли для детсадовцев 17:30
Путин осмотрел центральную площадь Ижевска 17:29
Франция отклонила запрос Сноудена о предоставлении убежища 17:25
Умер актер из "Дальнобойщиков" Сергей Афанасьев 17:25
Благотворительные обеды все более востребованы в Германии 17:18
Россиянки выиграли командный турнир на ЧМ по художественной гимнастике 17:12
Московские онкохирурги успешно удалили у пациента опухоль весом 20 кг 17:10
В Волгоград из Германии экстрадировали вербовщика террористов 17:10
Вышел трейлер экодрамы "Темные воды" 17:09
На Урале пропал татуированный кот 17:06
Путин назначил нового замглавы МИД 17:05
Валуев остался недоволен "слишком мягким" наказанием Кузнецова в НХЛ 17:00
Toyota выпустила автомобиль эксклюзивнее, чем Rolls-Royce и Bentley 17:00
В Швейцарии студенты запели на заседании парламента 16:56
В Зимбабве начали возводить мавзолей для экс-президента Роберта Мугабе 16:56
Британец украл и продал семь тысяч библиотечных книг 16:56
ВС отказался увеличивать время на оплату парковки в Москве 16:51
Путин приехал в Ижевск на День оружейника 16:49
На ТВ стартует сериал "Сильная слабая женщина" 16:49
Как подготовить первенца к рождению второго ребенка в семье 16:47
Крымский сенатор ответил на призыв США пустить ОБСЕ 16:44
В Минобороны объяснили неэффективность систем ПВО США 16:42
Число жертв смертельного ДТП под Ярославлем выросло до девяти 16:37
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Можно ли требовать доплаты с граждан при расселении
Можно ли требовать доплаты с граждан при расселении
Какие гаджеты удобны пожилым
Какие гаджеты удобны пожилым
В выходные центр России ждет барическая "бензопила"
В выходные центр России ждет барическая "бензопила"
19.09.2019 16:42
Рубрика: В мире

В Минобороны объяснили неэффективность систем ПВО США

Разрекламированные американцами ЗРК Patriot и Aegis не соответствуют заявленным характеристикам, поэтому они не смогли отразить атаку беспилотников в Саудовской Аравии. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на источник в Минобороны РФ.

Фото: youtube.com
Готовились к прошлой войне: почему саудовцы не отбили атаку дронов

По его словам, у американских систем ПВО низкая эффективность борьбы с малоразмерными воздушными целями и крылатыми ракетами и "они попросту не готовы к отражению массированного применения противником средств воздушного нападения в реальной боевой обстановке".

На северной границе Саудовской Аравии находятся 88 пусковых установок комплексов Patriot, из них - 36 имеют модификацию PAC-2 и еще 52 - новейшие PAC-3. В Персидском заливе у берегов Саудовской Аравии, добавил источник, находятся три эсминца ВМС США, оснащенные системой ПРО Aegis и имеющие на вооружении 100 ракет модификации SM-2.

14 сентября объекты нефтяной компании Saudi Aramco на территории Саудовской Аравии атаковали дроны и крылатые ракеты. Вашингтон обвинил в произошедшем Иран. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что эти обвинения не подкреплены фактами и нагнетают напряженность в регионе.

В мире Ближний Восток Саудовская Аравия
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

В Минобороны объяснили неэффективность систем ПВО США
Медведев назвал размер МРОТ на 2020 год
Госдума ратифицировала Конвенцию о правовом статусе Каспия
Материнский капитал вырастет до 466 тысяч рублей
Минюст предлагает ввести новые правила взыскания долгов