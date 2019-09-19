В Минпросвещения одобрили более 360 новых учебников для школ

Научно-методический совет при министерстве просвещения рекомендовал включить в федеральный перечень учебников 363 книги, которые получили положительное заключение по итогам дополнительной экспертизы. Теперь эти издания школы смогут закупать за счет бюджетных денег.

Какие конкретно учебники получили "добро"? Например, буквари, учебники по русскому и английскому языкам, по музыке, технологии, физкультуре, окружающему миру, физике, экологии, информатике, географии, химии, биологии и другим предметам.

Напомним, прошлой осенью 13 издательств подали заявление на включение в перечень почти 500 новых учебников. У всех у них было положительное заключение нескольких экспертов из РАН, РАО и других организаций.

Однако в министерстве просвещения решили не спешить с увеличением перечня и провести дополнительную независимую проверку. В ведомстве хотели убедиться, что эти учебники действительно можно использовать в школе.

В итоге 127 учебников "заработали" отрицательные отзывы. За что именно? За фактические и методические ошибки, неточности, устаревшие данные и т.д. Остальные получили "добро". Впервые в перечень попали учебники по некоторым родным языкам. Среди них - два карельских диалекта, тувинский, вепcский. И - внимание - учебники по русскому родному языку, которых сейчас так не хватает школам.

Уже в октябре требования к экспертизе учебников серьезно ужесточатся. После этого издательствам станет гораздо сложнее "зайти" в школу

- Включение в федеральный перечень учебников по родным языкам, прошедших экспертизу по всем требованиям, получивших методическую поддержку профессионального сообщества, это очень позитивный факт. Но, конечно, еще много предстоит сделать, - говорит председатель координационного совета Ассоциации учителей литературы и член научно-методического совета по учебникам Людмила Дудова. - Мы надеемся, что к следующему учебному году сможем обеспечить учебниками все родные языки, которые изучаются. А их у нас более 80. Это уникальная ситуация в мире, когда система образования готова поддерживать такое языковое многообразие.

- Таким образом, количество учебников в действующем федеральном перечне (ФПУ) увеличится с 1367 до 1728 изданий, - рассказала на заседании замминистра просвещения РФ Татьяна Синюгина. - Все разделы ФПУ будут дополнены новыми линейками.

Речь идет именно о всех разделах перечня - не только основном (где до недавнего времени было около 900 изданий), но и о дополнительных - разделы с изданиями для обучения детей-инвалидов, с книгами по родному языку...

Что важно? 363 одобренных учебника - это фактически последнее крупное пополнение, которое прошло по "старому" порядку формирования федерального перечня. Согласно нему, издательства сами заказывали и оплачивали экспертизу в РАН, РАО, РАНХиГС и других организациях. Получали положительные отзывы, на основании которых учебник и попадал в перечень.

Однако министерство просвещения уже разработало новый порядок его составления, который серьезно ужесточит требования и к экспертизе, к самим учебникам. Как сообщила замминистра Татьяна Синюгина, он должен быть зарегистрирован в минюсте до конца октября. После этого министерство планирует изменить еще один связанный с ним документ. А конкретно - порядок, который регламентирует допуск самих издательств к выпуску школьных учебников: степень ответственности частных организаций за качество пособий будет повышена. После этого издательствам станет гораздо сложнее "зайти" в школу.

Что конкретно будет в новом документе? Эксперты, которые проверяют издание перед включением в федеральный перечень, будут нести персональную ответственность за любой учебник, которому они дали "добро". Их имена и фамилии издатель будет обязан опубликовать на обороте титульного листа. Если рецензент вдруг пропустит ошибки, отвечать будет наравне с авторами некачественного пособия. Сама экспертиза станет государственной и будет проводиться по заказу минпросвещения. Также изменятся сроки подачи документов издателями: направлять их нужно будет с 20 февраля по 20 апреля.

Вводится и еще одна важная норма - экспертное заключение всем учебникам будет выдаваться только на пять лет. Это нужно для того, чтобы информация была актуальной и регулярно обновлялась. К примеру, в новых требованиях указано: к каждому изданию с картами должен прилагаться специальный документ из Росреестра. Документ должен подтверждать "соответствие картографической информации официальным данным". Это, например, будет касаться учебников по истории, географии, экономике… Кроме того, все учебники будут оцениваться по конкретным критериям. Среди них есть такие:

- отсутствие ошибок и опечаток;

- соответствие текста учебника нормам русского языка;

- в содержании учебника отсутствуют недостоверные, научно неподтвержденные, искусственно сфабрикованные факты;

- учебник содержит актуальные сведения о передовых достижениях современной науки;

- достаточное разнообразие видов текстовой информации, иллюстраций, материалов, представленных в графическом и табличном виде.

И подобных критериев - несколько десятков. За каждый эксперты начнут выставлять баллы. Чем больше баллов "заработает" учебник - тем больше шансов будет попасть в перечень.