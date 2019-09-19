В Минске стартовала международная конференция суда ЕАЭС

Актуальные проблемы правовой системы Евразийского экономического союза обсудят в белорусской столице делегаты международной конференции "Пять лет Договору о Евразийском экономическом союзе: роль суда", сообщает БЕЛТА.

Двухдневное мероприятие, организованное судом ЕАЭС, собрало 19 сентября более 200 участников: должностных лиц ЕЭК, руководителей органов власти государств - членов союза, конституционных и верховных судов, парламентов, профильных министерств и ведомств, представителей международных организаций и судебных органов, деловых кругов и научного сообщества, уточняет агентство.

Председатель КС Беларуси Петр Миклашевич накануне открытия встречи подчеркнул значимость правовых основ, заложенных в Главном Законе РБ. Конституция, по его словам, - это общественный договор об устройстве общества и государства. "С одной стороны, ее стабильность - гарантия стабильности в обществе и государства. Это возможно в том случае, если в Конституции действительно заложены те положения, которые отражают объективное общественное развитие на определенном этапе", - отметил юрист.

Дискуссионные сессии, по информации агентства, будут посвящены отраслевым положениям Договора о ЕАЭС, в том числе, единому внутреннему рынку, общим правилам и принципам конкуренции, таможенному регулированию, а также совершенствованию институциональной системы. Планируется также обсудить и различные аспекты применения права союза судебными органами его государств.

Евразийский экономический союз, напоминают организаторы конференции, отмечает в текущем году сразу две юбилейные даты: пятилетие Договора о Евразийском экономическом союзе и 25-летие инициативы евразийской интеграции.