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19.09.2019 14:03
Проект: Россия - Китай: события и комментарии

В октябре в Китае пройдет 6-я Всемирная конференция по интернету

С 20 по 22 октября в городе Учжэнь (провинция Чжэцзян, Восточный Китай) пройдет 6-я Всемирная конференция по вопросам интернета, сообщает информационная служба мобильного приложения "Россия - Китай: главное". Мероприятие организовано Государственной канцелярией интернет-информации КНР и Народным правительством провинции Чжэцзян. Об этом заявил заместитель заведующего Государственной канцелярией интернет-информации КНР Лю Лехун на пресс-конференции 18 сентября.
Фото: Предоставлено Медиакорпорацией Китая Фото: Предоставлено Медиакорпорацией Китая
Фото: Предоставлено Медиакорпорацией Китая

Лю Лехун сообщил тему конференции - "Интеллект, взаимосвязанность, открытость и сотрудничество: совместное создание сообщества единой судьбы в киберпространстве". В ней примут участие более 1500 представителей правительств, международных, технических и общественных организаций и предприятий. В фокусе внимания будут находиться такие вопросы, как наука и техника, промышленность и экономка, проблемы гуманитарной и социальной сферы, сотрудничество и управление и т. д. В рамках конференции пройдут 20 тематических форумов. Участники мероприятия будут обсуждать искусственный интеллект, 5G, цифровизацию промышленности, финансовую науку и технику, промышленный Интернет, управление данными Интернета, международные нормы и правила регулирования киберпространства и прочие актуальные вопросы.

Компании СМИ Медиакорпорация Китая
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