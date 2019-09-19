В октябре в Китае пройдет 6-я Всемирная конференция по интернету

Лю Лехун сообщил тему конференции - "Интеллект, взаимосвязанность, открытость и сотрудничество: совместное создание сообщества единой судьбы в киберпространстве". В ней примут участие более 1500 представителей правительств, международных, технических и общественных организаций и предприятий. В фокусе внимания будут находиться такие вопросы, как наука и техника, промышленность и экономка, проблемы гуманитарной и социальной сферы, сотрудничество и управление и т. д. В рамках конференции пройдут 20 тематических форумов. Участники мероприятия будут обсуждать искусственный интеллект, 5G, цифровизацию промышленности, финансовую науку и технику, промышленный Интернет, управление данными Интернета, международные нормы и правила регулирования киберпространства и прочие актуальные вопросы.