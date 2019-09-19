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19.09.2019 10:55
Рубрика: В мире

В Пентагоне признали неготовность США к гибридной войне с Россией

Текст: Александр Ленин

Вашингтон не готов к ведению гибридной войны с Россией. Такое мнение высказал глава Пентагона Марк Эспер. Руководитель американского военного ведомства призвал внести коррективы в развитие курса страны в сфере обороны.

Фото: Сергей Мамонтов / РИА Новости
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"Это новая форма боевых действий (гибридная война - прим. "РГ"). Я имею в виду, что во многом это как минимум то, к чему мы не готовы, и то, к чему мы должны быть готовы", - заявил министр обороны США, которого цитирует официальный сайт Пентагона.

По словам Эспера, российское государство эффективно использовало гибридные формы ведения боевых действий во время войны с Грузией в 2008 году и событий на Украине. Глава Пентагона полагает, что США и союзники должны со всей серьезностью отнестись к вызовам со стороны Москвы и приложить максимум совместных усилий для предотвращения появившейся угрозы.

В мире США Россия и США
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