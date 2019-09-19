В Раде призвали пойти на компромисс для решения конфликта в Донбассе

Депутат Верховной рады призвал пойти на жертвы ради решения конфликта на Донбассе.

"Военного решения этого конфликта нет. Давайте не успокаивать себя иллюзиями. Если уже зазывать решать это таким путем, то делать нужно все в окопах, а не здесь", - отметил председатель комитета парламента Украины по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, член партии "Слуга народа" Даниил Гетманцев в эфире телеканала NewsOne.

По словам народного избранника, переговоры всегда связаны с определенными уступками. "Чем-то должны жертвовать мы, а чем-то должна жертвовать та сторона. В этом вопросе должен быть компромисс", - подчеркнул парламентарий.

Вместе с тем, уточнил депутат, существуют вещи, которые Киев не готов обсуждать. Среди них, к примеру, вопрос о внесении изменений в конституцию про особый статус Донбасса. "Это является прямой федерализацией Украины, что в итоге приведет к ее фактическому распаду", - резюмировал Даниил Гетманцев.