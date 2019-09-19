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19.09.2019 17:31
Рубрика: Экономика

Туристов зовут на тропу

В России введут единые правила взимания платы в нацпарках
Текст: Евгений Гайва
В России могут ввести единые правила взимания платы за посещение особо охраняемых природных территорий (ООПТ), следует из предложений Агентства стратегических инициатив по развитию экотуризма. С проектом ознакомилась "Российская газета".
Фото: Елена Афонина/ТАСС Фото: Елена Афонина/ТАСС
Фото: Елена Афонина/ТАСС

Дорожная карта уже согласована минприроды и теперь направлена в минэкономразвития, который курирует туристскую отрасль, пояснили "РГ" в АСИ. Предложения агентства предполагается включить в план мероприятий "Трансформация делового климата".

Деньги на создание и содержание инфраструктуры экотуризма можно брать с самих туристов, но по единым правилам, считают разработчики документа. Сейчас плату за посещение национальных парков и других ООПТ каждый регион может устанавливать по своим собственным критериям.

Фото: iStock
Куда хотели бы поехать российские туристы

"Речь не идет о повальном взимании платы, а только об установлении критериев, способов определения платы", - поясняет бизнес-омбудсмен по защите прав предпринимателей в сфере туризма в Москве и член рабочей группы АСИ Георгий Мохов. Нововведение будет полезно для самих туристов, уверяет он. "Турист, который посещает заповедник в одном конце страны, сможет представлять себе, что в другом конце страны плата будет взиматься по таким же правилам", - говорит он. При расчете платы важно понимать, какую привлекательность имеет та или иная территория. А также имеет ли она инфраструктуру для приема туристов, обеспечения их безопасности, добавляет эксперт.

С привлекательностью территорий как раз все непросто. Экотуризм занимает всего чуть более 2 процентов туристского рынка в стране. Но на отдельных территориях поток гостей довольно велик, а после туристов остаются горы никем не убираемого мусора.

Плата должна учитывать, оставляют ли в этом месте туристы горы мусора или нет

"Экологическим туризмом начинают интересоваться. Там, где повышается привлекательность туризма, нужны правила, иначе неконтролируемый поток приведет к уничтожению территории", - отмечает профессор кафедры индустрии гостеприимства, туризма и спорта РЭУ им. Плеханова Елена Джанджугазова.

Для начала нужно в принципе закрепить в законодательстве само понятие экотуризма, считают в АСИ. Сейчас между органами власти и представителями профессиональной среды постоянно возникают разночтения. Кроме того, невозможно предоставлять господдержку проекта в сфере экотуризма.

Фото: iStock
Названы российские города с наибольшим туристическим потенциалом

Отдельная подпрограмма по развитию экотуризма должна появиться в составе ФЦП "Развитие внутреннего и въездного туризма в РФ (2019-2025 годы)", считают разработчики документа. Поддержать могут инвестиционные проекты развития экотуризма.

В конечном счете экотуризм должен стать привлекательным для бизнеса. Тогда появятся настоящие турпродукты, включающие перевозку и размещение туристов, создание условий для отдыха и получения позитивных впечатлений. Такой организованный экотуризм будет способствовать сохранению окружающей среды, а не ее разрушению, считают в АСИ.

По ценности природных ресурсов Россия входит в первую пятерку стран мира, но очень многие нацпарки, особенно в восточной части страны, не имеют опыта работы с туристами и каких-то необходимых условий для их привлечения, говорит Джанджугазова.

Экономика Туризм Развитие туризма в России
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