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19.09.2019 19:15
Рубрика: В мире

В России выходит книга про жизнь в КНР во времена Мао

Текст: Константин Волков
В России выходит двухтомник "Пейзажи этого края" известного китайского писателя, лауреата премии Мао Дуня, экс-министра культуры КНР Ван Мэна. Книга выпущена издательством "Шанс" в год празднования 70-летия российско-китайских дипломатических отношений.

В книге - простые, но в то же время цепляющие за живое истории из жизни Синьцзяна 1960-х годов - большого района на северо-западе Китая, населенного уйгурами, ханьцами, казахами, узбеками. Синьцзян был в то время местом столкновения самых разных сил.

Фото: Олеся Курпяева/РГ
Вышел документальный фильм о начале пути коммунистического Китая

Трудиться в коммуне со всеми наравне, жить просто или хитрить, заниматься незаконной торговлей, притворяться больным? Думать о жизни реальных людей или слепо строить политическую карьеру? Бежать за границу или остаться на родине? Эти вопросы герои романа Ван Мэна решают для себя каждый день, каждый их поступок - это новый поворот. Ван Мэн закончил писать свое произведение еще в 1978 году, однако книга вышла в Китае только в 2013 - до этого, как считал автор, она "не соответствовала духу времени" и политическому курсу страны.

Роман "Пейзажи этого края" - образец современной китайской прозы и повод вспомнить о китайских событиях того времени, 60-х годах прошлого столетия, когда отношения между СССР и Китаем были крайне напряженными. Это шанс понять и принять трудную для всех историю, а значит, способ переосмыслить и не повторить ее.

"В свои пятьдесят четыре года крестьянин-середняк Асим был живым воплощением благоговения и дисциплины. Он был старшим братом Кутлукжана, хотя, услышав такое, вы не сразу бы этому поверили, потому что братья, хоть и родные, были между собой несхожи более, чем баран и осел. Асим с малых лет проникся мудрыми наставлениями старейших, их поучениями и правилами, а став взрослым, почитал самоконтроль и послушание высшими из добродетелей. Он всегда осознанно воспитывал и в себе, и в членах семьи священное чувство благоговейного трепета. Трепет и дрожь, как над бездной или на тонком льду - такое отношение к жизни в полной мере соответствует учению Конфуция, столь высоко ценимому ханьской нацией".

В мире Восточная Азия Китай
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