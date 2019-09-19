В РПЦ прокомментировали проект нового школьного стандарта

В новом проекте Федерального государственного образовательного стандарта (ФГОС) начального общего образования в предметной области Основы религиозных культур и светской этики (ОРКСЭ) предложено преподавать по выбору два модуля, вместо шести, как было раньше: основы светской этики и мировых религиозных культур. Таким образом, говорится в заявлении Синодального отдела, из ОРКСЭ исключаются основы православной культуры и другие предметы по основам религиозных культур ислама, буддизма и иудаизма. А в предметной области Основы духовно-нравственной культуры народов России (ОДНКНР), которые преподаются в средних классах, считают эксперты РПЦ, преподавание религиозных культур по выбору семьи школьника вообще не предусмотрено. "В целом можно говорить о предполагаемой попытке ликвидации возможностей воспитания детей с учетом мировоззренческих и культурных потребностей семьи", - подчеркивают в синодальном отделе и добавляют, что "отказ от этой важнейшей практики воспитания детей на основе российских традиционных духовно-нравственных и социокультурных ценностей в российской школе нанесет ущерб и гражданам, и государству, и Церкви".

По данным РПЦ, в этом учебном году Основы православной культуры для своих детей выбрали почти 40 процентов родителей.