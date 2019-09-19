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19.09.2019 23:24
Рубрика: Общество

Два вместо шести

В РПЦ прокомментировали проект нового школьного стандарта
Текст: Елена Новоселова
Российская газета - Столичный выпуск № 211(7969)
В РПЦ выразили озабоченность тем, что из школьной программы планируется убрать отдельное преподавание основ православия, ислама, буддизма и иудаизма. Так, по мнению Синодального отдела религиозного образования и катехизации Московского патриархата, следует из опубликованных Министерством просвещения РФ новых проектов стандартов общего образования. В апреле эти документы были выставлены на сайте www.preobra.ru для общественного обсуждения.

В новом проекте Федерального государственного образовательного стандарта (ФГОС) начального общего образования в предметной области Основы религиозных культур и светской этики (ОРКСЭ) предложено преподавать по выбору два модуля, вместо шести, как было раньше: основы светской этики и мировых религиозных культур. Таким образом, говорится в заявлении Синодального отдела, из ОРКСЭ исключаются основы православной культуры и другие предметы по основам религиозных культур ислама, буддизма и иудаизма. А в предметной области Основы духовно-нравственной культуры народов России (ОДНКНР), которые преподаются в средних классах, считают эксперты РПЦ, преподавание религиозных культур по выбору семьи школьника вообще не предусмотрено. "В целом можно говорить о предполагаемой попытке ликвидации возможностей воспитания детей с учетом мировоззренческих и культурных потребностей семьи", - подчеркивают в синодальном отделе и добавляют, что "отказ от этой важнейшей практики воспитания детей на основе российских традиционных духовно-нравственных и социокультурных ценностей в российской школе нанесет ущерб и гражданам, и государству, и Церкви".

Чему научат детей по новым стандартам

По данным РПЦ, в этом учебном году Основы православной культуры для своих детей выбрали почти 40 процентов родителей.

Общество Образование Общество Религия Стандарты для школы
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