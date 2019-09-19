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19.09.2019 16:56
Рубрика: В мире

В Швейцарии студенты запели на заседании парламента

Текст: Александр Саможнев

В четверг в ходе заседания швейцарского парламента возникло неожиданное препятствие. Группа студентов в составе около сорока человек, непонятно как оказавшаяся в зале, развернула со зрительской галерки плакат экологического содержания и всячески препятствовала работе депутатов, сообщает журнал Blick.

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К зданию парламента прибыли наряды полиции, которые увели нарушителей порядка. По словам председателя Национального совета Марины Кароббио Гускетти, опасности для окружающих протестующие не представляли. Однако такие акции необходимо выражать цивилизованным способом, не препятствуя работе государственных учреждений.

"Молодые люди внесли плакат с экологическими требованиями, чтобы обратить дополнительное внимание на проблему. Полиция вывела всех из зала. Мы не будем запрашивать наказания для студентов. После их ухода, заседание продолжилось", - заключила председатель Национального совета.

По свидетельствам очевидцев, протест в парламенте выражали активисты из экологической организации Klimastreik. Они пели песню итальянских партизан "Bella Ciao", которая стала символом борьбы за освобождение. При этом главным посылом было требование принять конкретные меры для защиты климата.

В мире Европа Швейцария
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