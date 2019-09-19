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19.09.2019 16:56
Рубрика: В мире

В Зимбабве начали возводить мавзолей для экс-президента Роберта Мугабе

Текст: Константин Волков

В Хараре, столице Зимбабве, началось строительство мавзолея для Роберта Мугабе, бывшего президентом этой страны с момента обретения независимости в 1981 году и до свержения в 2017 году.

Мавзолей сооружается на мемориальном кладбище "Акр героев", возведение сооружения должно занять примерно месяц. Известно, что мавзолей будет находиться неподалеку от памятника героям освободительной войны против колониального господства, а также рядом с могилой первой жены Мугабе - Салли Хайфрон. Что касается внешнего вида и отделки мавзолея, то об этом пока неизвестно, поскольку проект держится в секрете.

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Между тем похороны Мугабе обернулись спором между родственниками и правительством. Родные настаивали на том, чтобы похоронить его в родной деревне Звимбе в 70 километрах от столицы, тогда как власти настаивают на похоронах в мавзолее.

Судя по последним сведениям, сторонам удалось придти к компромиссу - экс-президента похоронят в родной деревне, но мавзолей в его честь все равно будет возведен.

Роберт Мугабе, один из самых одиозных и неоднозначных глав государств, скончался в больнице в Сингапуре 6 сентября в возрасте 95 лет. Известно, что последние два месяца он не вставал с постели, однако причина смерти до сих пор не подтверждена.

Похороны Мугабе прошли 14 сентября на Национальном спортивном стадионе в Хараре, в присутствии лидеров многих африканских стран, включая Кению и ЮАР.

В мире Африка Зимбабве
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