Видео: В Новой Зеландии веганы заблокировали продажу мяса в супермаркете

В столкновения с полицией вылилась акция веганов в Окленде, которые заблокировали продажу мяса в супермаркете. Противники потребления мясных товаров, одетые во все черное, выстроились перед полками и не давали подойти гражданам, сообщает телеканал Oe24.

"Прекратите поедать животных!", "Эта не еда, это насилие!", - выкрикивали они. Один из активистов набросился на покупателей: "Уйдите отсюда, вы мне опротивели!". Лишь с помощью полиции удалось успокоить ситуацию в торговом зале. Это уже не первый случай насильственных действий веганов, отстаивающих свое понимание питания. Например, во Франции они напали на палатку торговца мясом. Лишь по счастливой случайности продавец не пострадал.

По данным новозеландского исследования, в стране 10,3 процента населения относят себя полностью или частично к вегетарианцам. Начиная с 2011 года, число людей, отказавшихся от потребления мяса, выросло на 27 процентов. Пик популярности веганства пришелся на 2016 года. Тогда петицию "Изменим подходы" (Change.org) подписали свыше двух тысяч граждан. Они призвали отказаться от продажи мяса в магазинах. Однако власти и торговые сети на этот призыв не отреагировали.