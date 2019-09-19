В суде парижского пригорода Бобиньи начался процесс, который попал в центр внимания как местных СМИ, так и подавляющего большинства французов. Дело в том, что на скамье подсудимых оказался один из самых видных политиков, глава оппозиционной левой партии "Неподчинившаяся Франция" Жан-Люк Меланшон, а также несколько его единомышленников, в том числе Алексис Корбьер и Бастиен Лашо, как и он - депутаты Национального собрания.

Их обвиняют в действиях "по запугиванию должностных лиц, неповиновению властям и провокациях". Сразу отметим, что никакого отношения к выступлениям "желтых жилетов" вся эта история не имеет, хотя "неподчинившиеся" явно на их стороне и подчас принимают участие в манифестациях. Речь идет о событиях, произошедших год назад, а если точнее - 16 октября 2018 года. Тогда в рамках расследования фиктивного трудоустройства помощников депутатов Европарламента, естественно, предыдущего созыва, сотрудники Центрального бюро по борьбе с коррупцией и финансовыми преступлениями по мандату парижской прокуратуры провели обыски в доме у Меланшона и одновременно в здании штаб-квартиры "Неподчинившейся Франции" на северо-востоке Парижа.

Сразу заметим, что подобные акции следственные органы осуществляли ранее по аналогичному поводу и в офисах других партий. Этой участи не избежал в прошлом "Национальный фронт" Марин Ле Пен, ныне переименованный в "Национальное объединение", а также центристская партия Демократическое движение (MoDem). Понятно, что большого восторга от таких визитов, в ходе которых изымались документы и информационные носители, руководство и персонал этих партий не испытывали, но каких-либо препятствий правоохранительным органам не чинили.

Иная ситуация сложилась в тот октябрьский день. После того как полицейские провели обыск у Меланшона, он призвал партийцев направиться в штаб-квартиру, и именно там произошел инцидент, который был запечатлен на видео, а затем широко транслировался как в социальных сетях, так и главными телеканалами.

Известный взрывным характером Жан-Люк Меланшон вступил в противостояние с полицейскими. Хотя дело до рукопашной не дошло, возмущенный политик пытался прорваться в помещение, где проходил обыск, при этом толкнул представителя прокуратуры и общался с ним на более чем повышенных тонах, напирая на то, что является парламентарием. Эта скандальная сцена, о которой, надо думать, впоследствии сам политик пожалел, не только снизила рейтинг его популярности, но и привела к иску, что выдвинули против него заместитель прокурора и полицейские.

Глава "неподчинившихся" считает, что вся эта история раздута, а власти воспользовались происшествием, чтобы его дискредитировать. Сам же процесс он назвал "политическим". Такой же точки зрения поддерживаются его сторонники. Несколько десятков из их числа собрались у здания суда в Бобиньи и устроили митинг.

Что грозит видному оппозиционеру? По характеру предъявленных ему обвинений, если вина будет доказана, законом предусмотрены тюремное заключение до 10 лет, пятизначный штраф, а также лишение избирательных прав на срок до пяти лет.