Новости

В Москве шесть человек пострадали в ДТП с автобусом 22:04
Площадь пожара в торговом центре Грозного увеличилась вдвое 21:35
Легойда: РПЦ не против крещения младенцев, рожденных благодаря ЭКО 21:30
В Амстердаме застрелили бельгийского футболиста 21:20
Огонь охватил все три этажа торгового центра в Грозном 21:13
В Грозном загорелся крупный торговый центр 21:02
Воронеж и Сербия становятся ближе друг к другу 20:54
Суд арестовал чиновника Минкультуры Мосолова 20:51
Заместителем руководителя Роскомнадзора назначен Адександр Чечин 20:45
РФ и КНР наложили вето на проект западной резолюции по Идлибу 20:37
В Ростове завели административное дело за мат на концерте "Ленинграда" 20:27
Захарова прокомментировала призыв посла Украины в Сербии "развалить" РФ 20:26
Канадский телеканал опубликовал видео с премьером Трюдо в коричневом гриме 20:14
Учредителя Мурманского морского пароходства задержали за хищения 20:06
Автомобили Audi, Volkswagen и Seat попали под отзыв в России 20:03
Бекмамбетов сделал вертикальный сериал для приложения знакомств 19:50
Сбербанк снизил ставки по вкладам в рублях и долларах 19:37
Генпрокуратура попросила изменить приговор для Устинова 19:34
Минфин рассказал о профиците бюджета на ближайшие три года 19:04
Школьный "Культурный норматив" получил знаменитых наставников 19:03
Аксенов оценил шансы мэров Крыма сохранить должности 18:52
Путин наградил десять сенаторов 18:49
В Ленобласти появилась детская команда по следж-хоккею 18:49
МИД РФ назвал прагматичным решение США урезать помощь Афганистану 18:37
Группу Metallica назвали наиболее успешно гастролирующей в мире 18:06
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Можно ли требовать доплаты с граждан при расселении
Можно ли требовать доплаты с граждан при расселении
Какие гаджеты удобны пожилым
Какие гаджеты удобны пожилым
В выходные центр России ждет барическая "бензопила"
В выходные центр России ждет барическая "бензопила"
19.09.2019 21:19
Рубрика: В мире

Не надо толкать прокурора

Во Франции известного оппозиционного политика судят за неповиновение властям
Текст: Вячеслав Прокофьев (Париж)
Российская газета - Федеральный выпуск № 211(7969)
В суде парижского пригорода Бобиньи начался процесс, который попал в центр внимания как местных СМИ, так и подавляющего большинства французов. Дело в том, что на скамье подсудимых оказался один из самых видных политиков, глава оппозиционной левой партии "Неподчинившаяся Франция" Жан-Люк Меланшон, а также несколько его единомышленников, в том числе Алексис Корбьер и Бастиен Лашо, как и он - депутаты Национального собрания.
Глава оппозиционной левой партии "Неподчинившаяся Франция" ЖанЛюк Меланшон в суде парижского пригорода Бобиньи. Фото: REUTERS Глава оппозиционной левой партии "Неподчинившаяся Франция" ЖанЛюк Меланшон в суде парижского пригорода Бобиньи. Фото: REUTERS
Глава оппозиционной левой партии "Неподчинившаяся Франция" ЖанЛюк Меланшон в суде парижского пригорода Бобиньи. Фото: REUTERS

Их обвиняют в действиях "по запугиванию должностных лиц, неповиновению властям и провокациях". Сразу отметим, что никакого отношения к выступлениям "желтых жилетов" вся эта история не имеет, хотя "неподчинившиеся" явно на их стороне и подчас принимают участие в манифестациях. Речь идет о событиях, произошедших год назад, а если точнее - 16 октября 2018 года. Тогда в рамках расследования фиктивного трудоустройства помощников депутатов Европарламента, естественно, предыдущего созыва, сотрудники Центрального бюро по борьбе с коррупцией и финансовыми преступлениями по мандату парижской прокуратуры провели обыски в доме у Меланшона и одновременно в здании штаб-квартиры "Неподчинившейся Франции" на северо-востоке Парижа.

Франция отклонила запрос Сноудена о предоставлении убежища

Сразу заметим, что подобные акции следственные органы осуществляли ранее по аналогичному поводу и в офисах других партий. Этой участи не избежал в прошлом "Национальный фронт" Марин Ле Пен, ныне переименованный в "Национальное объединение", а также центристская партия Демократическое движение (MoDem). Понятно, что большого восторга от таких визитов, в ходе которых изымались документы и информационные носители, руководство и персонал этих партий не испытывали, но каких-либо препятствий правоохранительным органам не чинили.

Иная ситуация сложилась в тот октябрьский день. После того как полицейские провели обыск у Меланшона, он призвал партийцев направиться в штаб-квартиру, и именно там произошел инцидент, который был запечатлен на видео, а затем широко транслировался как в социальных сетях, так и главными телеканалами.

Известный взрывным характером Жан-Люк Меланшон вступил в противостояние с полицейскими. Хотя дело до рукопашной не дошло, возмущенный политик пытался прорваться в помещение, где проходил обыск, при этом толкнул представителя прокуратуры и общался с ним на более чем повышенных тонах, напирая на то, что является парламентарием. Эта скандальная сцена, о которой, надо думать, впоследствии сам политик пожалел, не только снизила рейтинг его популярности, но и привела к иску, что выдвинули против него заместитель прокурора и полицейские.

Французскую пенсионную систему реформируют

Глава "неподчинившихся" считает, что вся эта история раздута, а власти воспользовались происшествием, чтобы его дискредитировать. Сам же процесс он назвал "политическим". Такой же точки зрения поддерживаются его сторонники. Несколько десятков из их числа собрались у здания суда в Бобиньи и устроили митинг.

Что грозит видному оппозиционеру? По характеру предъявленных ему обвинений, если вина будет доказана, законом предусмотрены тюремное заключение до 10 лет, пятизначный штраф, а также лишение избирательных прав на срок до пяти лет.

В мире Европа Франция
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

РФ и КНР наложили вето на проект западной резолюции по Идлибу
Путин подписал указ про упрощение получения гражданства РФ
Кремль ответил на сообщения о срыве нормандского саммита
В Минобороны объяснили неэффективность систем ПВО США
Медведев назвал размер МРОТ на 2020 год