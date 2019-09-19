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19.09.2019 14:54
Рубрика: В мире

Во Франции разбился бельгийский истребитель

Текст: Александр Саможнев

В провинции Бретань на западе Франции потерпел крушение бельгийский истребитель F-16, совершавший тренировочный полет. Во время падения машина повредила на земле жилой дом. Нанесенный ущерб и наличие пострадавших уточняется, сообщает портал VRT.be.

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По предварительным данным, пилоты применили экстренное катапультирование. Один из них приземлился успешно, другой - повис на проводах высоковольтной линии. Сотрудники местного энергоснабжающего предприятия делают все возможное, чтобы снять летчика с проводов. Пока неизвестно, в каком состоянии он находится.

Падение истребителя подтвердило министерство обороны Бельгии. Военные информировали, что самолеты F-16 старые, но хорошо обслуживаются. Пока не ясно, в чем именно заключалась проблема. Для выяснения причин катастрофы будет создана специальная комиссия.

В мире Европа Франция
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