Во Франции электросамокаты и их собратья по классу "личных моторизированных средств передвижения" (ЛМСП) - моноколеса, гироподы и ховерборды - стали настоящим кошмаром как для пешеходов, так и для водителей авто. Если верить данным газеты Le Parisien, с 2013 по 2018 год было зафиксировано более 1300 аварий с участием владельцев электросамокатов. А в июне в Париже произошла первая авария с участием электросамоката, которая закончилась гибелью его владельца - 25-летний юноша столкнулся с грузовиком, не уступив ему дорогу. Все дело в том, что для собственников нет четко прописанных правил, их средства передвижения не попадают ни под какие определения, и, что самое интересное, в их случае незнание закона действительно освобождает от ответственности, потому что закона-то никакого и нет. Так что французские власти решили положить конец такой анархии и с сентября утвердили новый свод правил для владельцев ЛМСП.

Во-первых, они ввели само понятие ЛМСП, которое определяется как "транспортное средство без сиденья, оснащенное нетепловым двигателем, предназначенное для передвижения одного человека и без каких-либо специальных приспособлений для перевозки грузов, с максимальной скоростью строго выше 6 км/ч и ниже 25 км/ч. Однако ЛМСП может иметь сиденье, если транспортное средство имеет гироскопическую систему стабилизации. Снаряжение, предназначенное исключительно для людей с ограниченной мобильностью, не попадает в эту категорию". Во-вторых, появились следующие ограничения: ездить на ЛМСП можно только с 8 лет; детям до 12 лет обязательно надевать шлем; лимит скорости составляет 25 км/ч; по тротуару ездить запрещено, можно только вести устройство руками рядом, не включая мотор; нельзя перевозить пассажиров; нельзя ездить в наушниках или с каким другим прибором в ушах, способным издавать звук; ночью или днем в условиях плохой видимости обязательно носить светоотражающую одежду, а также обязательно иметь на своем ЛМСП гудок, передние и задние фары. Что касается "парковки" на тротуаре, то здесь власти предпочли предоставить мэриям самим принимать какие-то конкретные ограничения, постановив, что нельзя оставлять ЛМСП в местах, где они будут мешать движению пешеходов.

Теперь владельцам всей этой техники в населенных пунктах новые правила разрешают передвигаться только по велосипедным дорожкам или автомобильным дорогам, где максимальная разрешенная скорость не превышает 50 км/ч. При этом, если водитель ЛМСП все же осмелится выехать на тротуар, ему грозит штраф в размере 135 евро. А за превышение скорости оштрафуют аж на 1500 евро.