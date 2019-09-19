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19.09.2019 20:24
Рубрика: В мире

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В Польше переходят на электронные водительские права
Текст: Владимир Баршев, Ариадна Рокоссовская
Российская газета - Федеральный выпуск № 211(7969)
В ближайшие месяцы водительские права в Польше станут электронными. До конца сентября правительство примет нормативную базу, позволяющую отказаться от пластиковых карточек в пользу мобильных приложений.
В Польше рассчитывают до конца сентября принять нормативную базу, позволяющую отказаться от пластиковых водительских удостоверений в пользу мобильных приложений. Фото: Fotokon / Istock В Польше рассчитывают до конца сентября принять нормативную базу, позволяющую отказаться от пластиковых водительских удостоверений в пользу мобильных приложений. Фото: Fotokon / Istock
В Польше рассчитывают до конца сентября принять нормативную базу, позволяющую отказаться от пластиковых водительских удостоверений в пользу мобильных приложений. Фото: Fotokon / Istock

Сейчас в Польше, как и в России, водитель обязан иметь при себе права. За их отсутствие грозит штраф 50 злотых, то есть около 15 долларов. Именно это правило, как ожидается, должны отменить чиновники. Министр цифровизации Марек Загурский рассказал телеканалу TVN24Bis: "Мы рассчитываем, что правительство примет пакет документов, позволяющий перейти на е-права (электронные права. - Прим. ред.), уже в сентябре. Тогда не будет штрафа за отсутствие водительских прав при проверке дорожной полицией, точно так же, как это уже происходит со свидетельством о регистрации транспортного средства и полисом обязательного страхования гражданской ответственности. Сразу после того, как эти правила начнут действовать, мы готовы внести е-права в электронное приложение mObywatel (мобильный гражданин. - Прим. ред.)".

Фото: iStock
Как изменятся правила получения водительских прав

"MObywatel" - это интернет-платформа, на которой размещаются личные документы жителя Польши, от удостоверения личности до студенческого билета. Несмотря на то что виртуальное удостоверение пока что не может полностью заменить обычный документ, им можно воспользоваться даже для получения бюллетеня на избирательном участке.

Электронные водительские права уже введены в странах Европы, в Индии и Бразилии, где они заработали еще в 2018 году. В большинстве случаев это лишь копия обычных прав, но ее достаточно для проверки на дороге. Например, в Бразилии они имеют форму отдельного приложения, которое нужно скачать, пройти процедуру регистрации и отсканировать QR-код, который имеется на всех водительских удостоверениях, выпущенных начиная с мая 2017 года. Для идентификации водителя он должен улыбнуться или подмигнуть в камеру смартфона. В США приложения, которые смогут заменить права, пока проходят тестирование в отдельных штатах, но зато, по данным издания USA Today, когда их введут в обращение, они станут самостоятельным документом. Этого очень ждут завсегдатаи баров, которым, когда они идут пить алкогольные напитки, приходится брать с собой водительские права, чтобы доказать, что они "доросли" до употребления спиртного. Правда, у смартфона может разрядиться аккумулятор, и тогда его обладатель пожалеет, что не прихватил с собой обычное водительское удостоверение.

Как у нас

В рамках цифровизации всего в России обсуждалась и идея внедрения электронных прав. Проект такого документа разрабатывался. Даже поправили Бюджетный кодекс, в котором прописали, что за получение водительского удостоверения нового образца придется заплатить вместо 2 тысяч рублей 3 тысячи. Однако пока этот проект затих.

Электронными правами уже пользуются во многих странах, но обычно это лишь копия обычных прав

Его затмил собой электронный паспорт, который сейчас разрабатывается. И в этот электронный паспорт планируется включить всю информацию о водительском удостоверении. Документ - два в одном. И даже не два, потому что помимо паспорта и прав туда собираются включить и массу других данных. Планируется, что в Москве этот документ уже начнут выдавать в июле 2020 года. А бумажные паспорта прекратят выдавать в 2020 году. Во всяком случае об этом заявлял вице-премьер Максим Акимов.

В России могут появиться водительские права на электросамокат

С появлением такого документа заводить отдельно электронные права даже смысла не имеет. Ведь все стремится к тому, чтобы сократить количество бумаг.

Напомним также, что всерьез обсуждается идея вообще отмены необходимости возить с собой водительское удостоверение. Вся информация о всех водителях и их правах есть в базе данных ГИБДД. Есть планшеты, которые позволяют идентифицировать личность, просто сфотографировав водителя. Программное обеспечение тут же находит все данные о том, кто за рулем. Есть у него права, нет их или он их лишен, когда и за что привлекался к ответственности. Правда, пока их на вооружении мало, но это дело времени.

Конечно, для реализации этих идей потребуется существенная корректировка законодательства. А также необходимо широкое и устойчивое покрытие связи с доступом к Интернет. Но это тоже дело времени.

Подготовил Владимир Баршев

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