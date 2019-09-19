Володин предостерег ПАСЕ от излишней политизации докладов

Председатель Госдумы Вячеслав Володин обсудил текущую ситуацию в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) с председателем группы социалистов в Ассамблее Франком Швабе.

Депутату Бундестага в ближайшее время предстоит представить доклад в ПАСЕ о ситуации с правами человека в РФ. На встрече в Москве глава нижней палаты предостерег от превращения докладов мониторинговых комиссий в политическую оценку ситуации в одной стране в угоду другим. Он также заявил о том, чем действительно важно заниматься Ассамблее.

- ПАСЕ является прежде всего парламентской, а не политической структурой, поэтому ассамблее необходимо в приоритетном порядке уделять внимание гармонизации законодательства государств - членов Совета Европы, подготовке модельных законов, - подчеркнул спикер Госдумы, которого цитирует сайт нижней палаты парламента.

Это требуется для ответа на общие вызовы, стоящие перед странами СЕ, уверен он. Володин также заявил, что деятельность ПАСЕ должна строиться на принципах равноправия и невмешательства в дела суверенных государств.

Ранее Швабе провел встречи с депутатами Госдумы. В июне нынешнего года он был в рядах тех членов ПАСЕ, кто проголосовал за возвращение России. То есть за принятие резолюции, подтверждающей полномочия российской делегации в ПАСЕ.