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19.09.2019 13:04
Рубрика: Общество

Врачи будут наблюдать будущих мам на дому

Текст: Ирина Невинная
В районах, где не хватает необходимых специалистов, для беременных организуют выезды медиков для обследования и наблюдения, об этом сообщила зампредседателя Федерального фонда обязательного медицинского страхования Светлана Кравчук во время прямого эфира в рамках рубрики "Минздрав на связи".
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Кравчук пояснила, что сегодня в регионах работает трехуровневая система маршрутизации пациентов, в том числе беременных женщин. "Организация выезда необходимых специалистов - это одно из требований Программы государственных гарантий. Действующие тарифы на оплату медицинской помощи за счет средств обязательного медицинского страхования позволяют организовать такие выезды", - отметила она. Обязанность организации таких выездов лежит на региональных руководителях здравоохранения. Одновременно с этим в рамках национального проекта "Здравоохранение" региональные власти должны предпринять усилия по укомплектованию медицинским персоналом региональных поликлиник и больниц.

Фото: Аркадий Колыбалов.
Каждая четвертая женщина в репродуктивном возрасте может родить только с помощью ЭКО

Светлана Кравчук рассказала также, что для решения задачи повышения рождаемости в программе госгарантий отдельно выделена медпомощь по ЭКО (экстракорпоральному оплодотворению), более того, за счет средств ОМС можно провести процедуру криоконсервации эмбрионов и в дальнейшем использовать их, перенося в полость матки пациентки, чтобы наступила беременность. "Это позволит удешевить возможность повторного ЭКО в случае, если первая попытка окажется неудачной", - отметила Светлана Кравчук.

Кроме того, расширился перечень медицинских организаций, которые оказывают процедуру ЭКО: частные клиники получили возможность оказывать эту услугу за счет средств ОМС, то есть бесплатно для пациенток.

"Все диагностические мероприятия по программе ОМС, назначенные врачом, для беременных должны быть бесплатными - лечение в стационаре, в дневном стационаре, включая лекарства и расходные материалы. Также бесплатными являются партнерские роды, о чем наше население пока еще недостаточно информировано. Сами женщины покупают лекарства для лечения на амбулаторном этапе", - отметил член рабочей группы по организации ОМС Всероссийского союза страховщиков (ВСС) Михаил Пушков.

Что делать, если женщине не назначают обследования или предлагают пройти их за деньги? "То же самое, что и во всех остальных случаях, когда у пациента есть сомнения в качестве медицинской помощи: нужно позвонить в свою страховую компанию и проконсультироваться, объяснив ситуацию, - сообщил "РГ" председатель Совета по медицинскому страхованию ВСС Андрей Рыжаков.- С 2016 года в России создан и активно работает институт страховых представителей- сегодня это уже более 14 тысяч специалистов. И если медорганизация нарушает права человека на доступную медпомощь, то пациенту нужно связаться со своей страховой компанией, поскольку защита прав пациентов - прямая обязанность страховщиков. Страховой представитель обязан организовать получение медицинской помощи пациентом, в том числе, консультацию и лечение у необходимого специалиста в установленные нормативные сроки".

Общество Здоровье
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