Вышли первые смартфоны Huawei без привычного Android

Компания Huawei представила смартфоны Mate 30 и Mate 30 Pro. Это первые устройства производителя, не имеющие предустановленных сервисов Google из-за американских санкций.

В число сервисов Google входят магазин приложений, приложения для карт, почты Gmail, YouTube и другие. Как именно пользователям предлагается устанавливать привычные программы и пользоваться сервисами Google, пока неизвестно. Вероятнее всего, их нужно будет скачать и установить самостоятельно.

Стоит отметить, что в Китае многие производители выпускают смартфоны на Android с местными "заменителями" сервисов от Google.

Huawei Mate 30 и Mate 30 Pro оснащены четырехмодульными основными камерами, включающими в себя основной модуль с разрешением 40 Мп, ультраширокий и трехкратный телезум, а также систему лазерной фокусировки (в Mate 30) или сенсор глубины (в Mate 30 Pro). Поддерживается макрорежим с минимальным расстоянием съемки 2,5 мм. Камеры в обеих моделях поддерживают оптическую стабилизацию.

Mate 30 Pro получил дисплей-водопад с загнутыми краями и диагональю 6,53 дюйма. Края экрана чувствительны и используются как сенсорные клавиши - например, для управления громкостью (попробуйте поменять громкость, когда аппарат лежит в кармане). Mate 30 имеет традиционный плоский экран с диагональю 6,62 дюйма. Оба экрана - с "челками", в которых разместились фронталка, сенсор глубины, датчик жестов и приближения.

Аккумулятор Mate 30 имеет емкость 4200 мАч, Mate 30 Pro - 4500 мАч.

Оба смартфона работают на базе чипсета Kirin 990, версия Pro имеет 8 Гб ОЗУ и 128/256 Гб ПЗУ, обычный Mate 30 - 6/8 Гб ОЗУ и 128 Гб ПЗУ.