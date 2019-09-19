Вопреки ожиданиям в России зафиксирован миграционный прирост (разница между прибывшими в страну и выбывшими из нее). За четыре месяца 2019 года он вырос почти вдвое - до 98 000 человек к тому же периоду прошлого года. Об этом говорится в исследовании, проведенном ведущими научными сотрудниками лаборатории исследований демографии, миграции и рынка труда Института социального анализа и прогнозирования (ИНСАП) РАНХиГС Никитой Мкртчяном и Юлией Флоринской. Они отмечают, что миграционный прирост из стран СНГ вырос более чем на 50 процентов, а с другими странами - более чем в 5 раз. Большая часть мигрантов прибыла из Армении и Украины.

По мнению экспертов, одной из причин аномального роста мог стать пересмотр в 2018 году методики учета миграции. В Росстате же полагают, что новые формы наблюдения за миграцией не влияют на ее динамику, но позволяют качественно собирать информацию. По оценкам Росстата, рост обеспечили мигранты, получившие временную регистрацию: за январь - май 2019 года их число выросло в 1,4 раза относительно прошлого года, но произошедший скачок нельзя считать долговременным трендом.

Россия сейчас не столь привлекательна для мигрантов. Их приток в 2018 году оказался минимальным за всю постсоветскую историю. По оценкам экспертов Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС, число приехавших в Россию людей в 2018 году сократилось на 4 процента по сравнению с 2017-м, а выехавших из страны - увеличилось на 16,9 процента. Миграционный отток особенно чувствительно влияет на демографическую ситуацию на фоне роста естественной убыли населения. И если в 2017 году мигранты компенсировали эту убыль практически полностью, то в 2018-м - лишь на 57,2 процента. Почти все страны, служившие для нашей страны демографическими резервуарами, ушли с российского рынка рабочей силы. Сохранили на нем свои позиции только Азербайджан, Армения и Туркменистан. Наименьший приток людей дали недавние лидеры миграционного донорства - Украина и Узбекистан. Росстат прогнозирует постепенный миграционный прирост: с 208 000 человек в 2019 году, до 281 600 в 2035-м. Но эксперты считают, что этим естественная убыль населения компенсирована не будет, население все равно продолжит сокращаться.

По данным "Мониторинга социально-экономического положения и самочувствия населения", опубликованного Институтом социального анализа и прогнозирования РАНХиГС, ресурс рабочей силы из стран Евразийского экономического союза (в него кроме России входят Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Армения) был исчерпан еще в 2016 году. Все меньше едут в Россию из Молдавии и с Украины. Число приехавших из Таджикистана и Узбекистана тоже сократилось и упало ниже докризисного уровня.

Вопреки ожиданиям в России зафиксирован миграционный прирост

По мнению экспертов Высшей школы экономики и РАНХиГС, все меньше оснований рассчитывать на былых миграционных доноров в лице стран, расположенных к западу от России. Для украинцев или молдаван центрами притяжения стали Польша, Чехия, Германия. А Казахстан и Азербайджан с их растущими экономиками сами стали притягательными для мигрантов и в этом смысле уже конкурируют с Россией.

Основная причина миграционного оттока - экономический кризис, обрушивший рынок дешевой рабочей силы. По данным ФМС, число мигрантов, вставших на учет, сократилось на треть, а количество выданных разрешений уменьшилось почти наполовину. Девальвация рубля и связанное с ней падение доходов заставляют гастарбайтеров искать работу в другой стране. Эксперты считают, что часть миграционных потоков может хлынуть в Казахстан и Белоруссию. Но как раз оттуда многие и приехали. Россия ежегодно принимает более 10 миллионов гастарбайтеров. Если большинство из них устремятся обратно в Киргизию, Армению, Таджикистан, Молдавию, на Украину, это будет означать "реэкспорт" безработицы, и только.

Спрос на рабочую силу в России растет и, по прогнозам экспертов, расти будет дальше. Но дефицит молодых кадров компенсировать пока нечем. Новое поколение выйдет на рынок через 15-20 лет, а демографическое дно будет достигнуто раньше 2030 года. И в этих обстоятельствах мигранты - серьезный демографический ресурс. Однако здесь масса предубеждений. Подозрительное отношение к мигрантам культивируется на всех уровнях и внедряется в массовое сознание.

Конечно, риски, связанные с наплывом мигрантов, нельзя недооценивать. Это серьезные риски. Тот же терроризм, например. Но просто нелюбовью к мигрантам и запретами на этот вызов не ответишь. Кроме того, при таком подходе не учитываются или недооцениваются позитивные последствия миграции, в том числе и прирост населения. "У нас население не росло до 2009 года, но миграция компенсировала примерно две трети естественной убыли. То есть она была нужна, - говорит директор Института демографии НИУ ВШЭ, доктор экономических наук Анатолий Вишневский. - Правда, миграция 90-х годов была в основном возвратной. Она процентов на 80 состояла из русских, которые возвращались в Россию, из которой когда-то выехали они сами или их родители. Но даже и к этой миграции общественное мнение относилось неодобрительно. Надо объективно оценить и риски, и выгоды, связанные с миграцией, и проводить политику, направленную на минимизацию рисков и максимизацию выгод".

Надо объективно оценить риски и выгоды, связанные с миграцией, и проводить сбалансированную политику

Часто приходится слышать: России нужны высококвалифицированные мигранты. Всем такие мигранты нужны. Потому и "утекают мозги" в Америку даже из Европы. Но массовая миграция никогда не состоит сплошь из квалифицированных людей. Массовая миграция в СССР была миграцией сельского населения. Из кого сегодня состоит население наших больших городов? Из вчерашних или позавчерашних крестьян.